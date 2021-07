“FESTEJO LA LEY FRÍA EN RIVADAVIA, PERO ME PERMITO DISENTIR DESDE LO IDEOLÓGICO, ES UNA MEDIDA QUE VA A SECTORES QUE NO SON LOS MÁS DESPROTEGIDOS”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el Intendente Javier Reynoso habló sobre diversos temas de actualidad en el distrito. Se refirió a la pandemia, al aumento a los municipales y brindó sobre su visión sobre la inclusión de Rivadavia en la “zona fría”, entre otros temas.

260 SERVICIOS

Al ser consultado sobre algunos reclamos vecinales por servicios que el municipio no presta de manera adecuada, Reynoso indicó “el llamado de atención de un vecino es la nafta de la gestión, hay que tomarlo así, sobre todo cuando son servicios corrientes. El municipio presta más de 260 servicios y por eso el reclamo, la sugerencia son importantes para reformular algunos trabajos”.

PANDEMIA

El Jefe Comunal explicó que a más de 1 año y medio del comienzo de la pandemia siguen trabajando planificadamente y haciendo fuerte hincapié en el testeo.

“El testeo en la comunidad, a personas que no tiene síntomas, arrojó un 3% de positividad, la OMS indica que un nivel óptimo es por debajo del 5%, así que estamos bien. Es importante el testeo en este momento donde en muchos lugares, por el avance de la vacunación, se ha dejado relegado. Se ha visto que la vacunación completa disminuye en síntomas y letalidad, ha bajado la virulencia pero no la contagiosidad del virus” explicó.

Reynoso se refirió al foco de contagio en el Hogar Huellas, “es el lugar más sensible donde podía pasar, se hizo un gran esfuerzo y durante 1 año y medio se detuvo. Al comienzo de la pandemia se hizo una reunión donde se planteó el escenario a los familiares y que fuera a su elección donde iban a transitar este momento, obviamente que no suponíamos que podía alargarse tanto”.

El Intendente dijo que todo indica, según lo que sucede en los países más avanzados, que iremos a un esquema de vacunación anual para terminar de sobrellevar esta difícil situación pandémica.

AUMENTO A LOS MUNICIPALES

Reynoso destacó que se dio un aumento del 44% anual a los trabajadores municipales, algo que está por encima de las paritarias que se están cerrando.

“Intentamos acompañar a la inflación, obviamente que la complejidad económica y social es algo que todos sufrimos en distinta magnitud. Los sueldos no alcanzan, el asalariado no puede cumplir con la canasta básica como debería. Pero estoy conforme con el esfuerzo del municipio que pudo acompañar a la inflación un año más como lo venimos haciendo los últimos años” explicó.

EL DATO: El Jefe Comunal informó que la polémica poda de los árboles en la vereda del Banco Nación tiene que ver con un nuevo concepto del arbolado público donde se trabajará con especies nativas.

PLAN DE VIVIENDAS

“La fuerte intervención en la tierra por parte del municipio desde hace años hizo que con el programa PROCREAR se pudieran hacer 240 viviendas, ya que las personas que eran beneficiadas con el crédito ya podían contar con el terreno municipal” comenzó diciendo para luego meterse de lleno en el actual programa municipal de vivienda Hogar.

“Hay 47 viviendas que están en desarrollo, habrá elección de terreno para 57 más y también se entregarán 20 viviendas llave en mano. En 4 meses habrá 120 soluciones habitacionales en camino, con el recurso de los vecinos y del municipio. Es un programa muy pensado que ya tiene réplica en la región, Trenque Lauquen sacó un programa trabajado en base al programa de Rivadavia. El desarrollo durante años de un banco de tierras para que todo esté en condiciones facilitó todo. El programa segmenta a las familias por necesidades, para que no compitan en diferentes líneas, optimizando recursos y con más justicia” pormenorizó Reynoso y anunció que trabajan en nuevo loteo.

CLASES PRESENCIALES

“Los especialistas en el último tiempo no ha sido tan tenidos en cuenta como al principio, muchos hablan de la necesidad de la vuelta a la presencialidad. Hace 20 días comenzaron las clases en el conurbano, un lugar con mucha complejidad, y los casos siguen a la baja. Nosotros en un 1 año y medio tuvimos 5 meses de presencialidad y no registramos contaminación de burbujas, no es una cuestión política, tenemos datos” fundamentó su posición en favor del regreso de la presencialidad. Reynoso agregó que suena contradictorio que se publiciten los Juegos Bonaerenses cuando los chicos que participan no puedan ir de manera presencial a las escuelas.

“Lo normal no es la restricción. Lo normal es los chicos en la escuela y ante la primera alerta cerrar” agregó.

Dentro de la temática también reprobó lo sucedido con la Jefe Inspectora Distrital Marta Cucurull, a quien le colgaron un intimidante pasacalle. “No comparto la metodología, me ha sucedido a mí. Me duelen esas situaciones, no sirven las peleas entre vecinos” expresó.

ELECCIONES 2021

Sobre el trabajo político de Rivadavia Primero Reynoso comentó que buscan adaptar a las nuevas tecnologías las grillas por las que se proponen candidatos. Además dialogan internamente para definir alianzas.

“Rivadavia Primero trabaja con un esquema participativo. Yo soy un militante de Rivadavia Primero, Rivadavia Primero elige estar en Juntos por el Cambio, después me pueden simpatizar más o menos algunos dirigentes. Soy un convencido que los partidos políticos son la célula madre de la democracia. Como siempre buscaremos candidatos para generar un mix entre los que tiene experiencia y aquellos que quieran emprender una representación con una mirada renovadora” explicó.

MÁS INFO: El Jefe Comunal indicó que los caminos rurales en “términos generales han mejorado sobretodo en el armado”.

RIVADAVIA ZONA FRÍA

“Festejo la ley fría en Rivadavia, pero me permito disentir desde lo ideológico, es una medida que va a sectores que no son los más desprotegidos, por más que esté el beneficio para beneficiarios de la AUH. Nosotros repartimos leña a 400 familias y esas familiar no van a tener conexión de gas, cada año que comienza alcanza menos para repartir leña. Me gustaría que el que tiene gas pague para que más gente tenga gas. En Rivadavia no vamos a tener nuevas conexiones según nos respondió Camuzzi. En Rivadavia hay alguien que va a pagar menos gas, algo que festejo, pero al lado habrá una persona que gasta muchos más y en menores condiciones de calefacción que no va a tener gas” enfatizó.

Reynoso remarcó que en abril de 2018 cuando hubo suba de tarifas, bajó el consumo, y pudieron ampliar conexiones a 150 personas que tenían patologías.

Además indicó que la situación de Rivadavia es diferente a la de distritos de la región ya que no se cuenta con un gasoducto, son 14 camiones diarios que desde Pehuajó traen el gas.

“En los lugares donde hay gasoducto como Trenque Lauquen pueden hacer nuevas conexiones, hay desarrollo industrial. Si el derecho es dar gas, hay que brindárselo a todos. Veo con agrado que se beneficie a los que tienen dificultad para pagarlo” expresó y reconoció que cuando hubo aumento de tarifas tampoco se hizo el gasoducto.

Añadió que hubiese sido bueno que se tuviese en cuenta en el proyecto de Ley Zonas Frías situaciones como la de Rivadavia, pensando en la construcción de un gasoducto que amplíe el derecho de acceso al gas a todos lo vecinos.