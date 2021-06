FITO MANAGÓ, EL HOMBRE DE LOS ZAPALLOS

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el piquense habló sobre cómo produce los zapallos más grandes del país. Además brindó detalles sobre su trabajo en la política y las relaciones que pudo cosechar durante su vida.

Hace pocas semanas el canal Crónica TV le realizó una entrevista por la cosecha que realizó de dos zapallos que pesaron cerca de 100 kilos.

Managó es productor hortícola desde hace 20 años, cuando luego de jubilarse en el 2000 de la Cooperativa Eléctrica de Pico se dedicó de lleno a la producción de lechuga. Hoy tiene 16 invernaderos.

SU VIDA

“Las raíces de mis viejos vienen de la zona de ustedes, mi viejo de Carlos Tejedor y mamá de San Mauricio, Oderiz de apellido. Mi papá vino en 1905 de Regio Calabria. Por mi madre somos parientes de los Cucurull de América” contó.

Luego de la hecatombe del año 27 su familia, que alquilaba arados para el campo emigró hacia La Pampa, y fue en Pico donde nació “Fito”.

SOBRE LOS ZAPALLOS GIGANTES

«Es un hobby que tengo. Hace seis años empecé a buscar la semilla de estos zapallos y no era fácil encontrarla porque son importadas. Hace unos tres años conseguí unas diez semillas y la primera vez que las sembré, saqué un zapallo de 84 kilos. Hacía dos años que no sembrada y para no perder la semilla, sembré otra vez, y logré zapallos superiores a los del anteaño pasado, que pesan entre 80 y 100 kilos» contó.

Managó indicó que, «no son para el consumo», porque no tienen la calidad de un zapallo anco, dado que, a mayor tamaño, pierden el sabor. Sin embargo, sirven «para hacer dulce», algo para que los dona a los merenderos y comedores.

SUS RELACIONES POLÍTICAS

“Fito” ha desarrollado una extensa carrera política teniendo una relación cercana con Sergio Massa, en la actualidad es el titular del Frente Renovador en La Pampa, partido que a nivel nacional lidera Massa.

Ha compartido charlas con el Alberto Fernández, hoy presidente de la Nación. También con Graciela Camaño, Malena Galmarini, entre otros.

“Vengo de cuna peronista, siempre estuve colaborando con el peronismo hasta el 2000. Hoy en día tengo línea directa con Massa, no me gustan los intermediarios” explicó.

EL DATO: Managó recordó un evento histórico que se desarrolló en América hace más de 60 años cuando compitieron en una carrera un caballo y una moto Gilera 150 que manejó su hermano Jesús. “Corrió mi hermano, era a 300 metros, se llenó de gente, había un alambre puesto para que no pase la gente” mencionó.