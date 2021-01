FORTÍN: FORZARON E INGRESARON A UN GALPÓN DE LA ESCUELA AGRARIA

Compartir esta Noticia







Este domingo el encargado de alimentar a los animales de la Escuela Agraria de Fortín Olavarría encontró un portón forzado y varios pollos muertos.

Según informó Emiliano Wagner a ROL, director del establecimiento, “la persona que nos cuida los animales los fines de semana se encontró con eso e informó al personal a cargo. Tengo que ir a firmar la denuncia, evidentemente no se llevaron nada o intentaron ir por otra cosa, calculamos por lechones pero que no había, el daño material que han hecho ha sido lo que se ve, porque robar unos pollitos bb no tiene ningún sentido”.

María Daniela Ozzan fue quien informó en principio en sus redes sociales:

“Hoy nos amanecimos con la noticia que habían entrado a uno de los galpones de la Escuela Agraria Fortín Olavarría. En donde hay pollos parrilleros, (todavía muy chicos para faena) y también pollitos BB. Rompieron la puerta de chapa y mataron al menos 6 pollos (encontramos solamente sus cabezas) y pisaron al menos 12 pollitos BB. Cuál es el objetivo de esto si no es puro daño? Las huellas que dejaron son muy pequeñas, lo que nos hace pensar que son niños o adolescentes. Muy triste…