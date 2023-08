FORTÍN OLAVARRÍA: SALVARON A UN NIÑO CUANDO ERA ATACADO POR VARIOS PERROS

Compartir esta Noticia

Diego Gauna, un vecino de Fortín Olavarría, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde contó detalles sobre el ataque que sufrió un niño y a la problemática de los perros en la localidad.

“Fue ayer, cerca de las 17 horas, varios de los chicos del taller estaban trabajando afuera en un camión cuando sintieron los gritos de un nene y vieron que estaba siendo atacado por 5 o 6 perros. Lo estaban mordiendo, pudieron sacarlo. El nene sufrió mordidas en la espalda pero está bien. Estoy enojado con la situación, si no había nadie no sé qué hubiese pasado” comentó.

“Es preocupante, lo mordieron en la espalda, eran 5 o 6 perros que andan en manda detrás de una perra alzada. Acá nos acostumbramos a la problemática de los perros en la calle, hay muchos dando vueltas en el pueblo que aparentemente no tienen dueños o si los tienen no les dan importancia. Por suerte no pasó nada y esperemos que no vuelva a pasar, algo hay que hacer” dijo Gauna quien recordó que el pasado fin de semana varios perros mataron a dos corderitos que estaban siendo criados en la Escuela Agraria.

EL DATO: La problemática de los perros viene de vieja data en la localidad es por eso que este año alumnos de la Escuela de Educación Secundaria N° 6 “René Favaloro” de Fortín Olavarría presentaron en la Feria Distrital de Educación un proyecto titulado “Censo Canino”, que tuvo como alumnos expositores a Luisina Jarque y Tomás Ponce y que incluía un relevamiento en la localidad. Dicho trabajo tuvo la siguiente conclusión y determinó acciones para llevar a cabo.

CONCLUSIÓN: Con esta investigación, estaríamos en condiciones de afirmar que los perros de nuestro pueblo tienen dueño. EXTENSIÓN COMUNITARIA DEL PROYECTO: Con lo investigado en este proyecto, se pretende la implementación de acciones para promover y fomentar prácticas responsables en relación con la tenencia de perros. Algunas de estas acciones incluyen:

– Campaña de concientización: organizar campañas de sensibilización en escuelas, instituciones intermedias, medios de comunicación para informar a las personas acerca de la importancia de la tenencia responsable de perros. Puede incluir folletos, charlas, talleres.

– Campaña de concientización: organizar campañas de sensibilización en escuelas, instituciones intermedias, medios de comunicación para informar a las personas acerca de la importancia de la tenencia responsable de perros. Puede incluir folletos, charlas, talleres.

– Clínicas móviles: esto se podría gestionar desde Zoonosis de la Municipalidad para que se proporcione mensualmente servicios básicos para la salud del perro (vacunaciones, desparasitaciones, controles de cachorros), aparte del servicio de castración que ya se lleva a cabo en la localidad.

– Identificación de los perros: se ofrece que, por medio de la implementación de un sistema de identificación informático (microchip, código QR) al animal, se pueda tener acceso de manera rápida y segura a los datos del perro y de su dueño.

