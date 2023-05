Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el Presidente de la Agrupación de Árbitros “Humberto Toledo” Néstor Mansilla brindó detalles sobre lo sucedido en Carlos Tejedor cuando los partidos de octava, séptima y sexta entre Gorra de Cuero y Atlético no se pudieron disputar por la ausencia de los árbitros.

“Me dio mucha pena, hay mucha gente que trabaja detrás de esto, muchas familias. Estamos investigando el hecho. La Liga fue tocada por esto. Fuimos afectados por una agrupación nueva que no debió venir a la Liga, me siento responsable por haberlos traído. Es una agrupación nueva en Villegas, es la tercera agrupación” dijo Mansilla.

El entrevistado dijo que no está claro qué sucedió para que los árbitros no llegaran a tiempo. Mansilla confirmó que la mencionada agrupación ya no dirigirá en la Liga del Oeste y también desligó a la institución presidida por Guillermo Santos de toda esta situación.

“Los traje yo a la Liga, soy el responsable de designar árbitros, la Liga no tiene nada que ver” culminó.

