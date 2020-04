GAYOSO SOBRE LA CUARENTENA: «PENSAR LA CASA COMO REFUGIO»

Compartir esta Noticia







En una entrevista realizada en el programa radial Punto y Aparte el Licenciado en Psicología Jorge Gayoso habló sobre cómo es su trabajo durante el aislamientos social obligatorio y sobre todo de qué forma debemos sobrellevarlo para estar bien.

SU TRABAJO: Gayoso expresó que trabaja con sus pacientes mediante consultas vía Skype, Whatsapp o llamados telefónicos. Además agregó que forma parte del equipo del Hospital local que atiende todos los días de 8 a 20 horas consultas para quienes lo necesiten. Pueden comunicarse al 2392 531857 – 2392 579574.

CÓMO DEBEMOS ACEPTAR ESTE PROCESO: «No hay que pasar del miedo al pánico. Tener miedo es esperable pero otras cosas no. Es una situación transitoria, tuvo un inicio y va a tener un fin. Si bien la incertidumbre es grande, todos los niveles de gobierno están trabajando bien y evaluando las situaciones. No es momento de grietas ni en lo político ni en lo social. Tampoco en casa, a excepción de situaciones de vulnerabilidad o violencia familiar, esas cuestiones no se pueden postergar. Pero el resto lo podemos llevar hacia adelante, patear la pelota» dijo el profesional.

«Hay que mantener el humor, comunicarse con los seres queridos y tener confianza en las autoridades y en la ciencia. PENSAR EN EL HOGAR NO COMO UNA CÁRCEL SINO COMO UN REFUGIO», agregó.

