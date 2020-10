GOLLAN PIDIÓ A INTENDENTES DEL INTERIOR QUE TOMEN MEDIDAS PARA BAJAR LOS CASOS

Compartir esta Noticia







El ministro de Salud se refirió especialmente a los de aquellos distritos en que crecieron los contagios en las últimas semanas.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, se mostró optimista al asegurar que los casos de coronavirus están al nivel de julio con una meseta en el AMBA, pero puso el foco en el aumento de casos de coronavirus en el interior bonaerense y pidió a los intendentes “responsabilidad y compromiso” para bajar los contagios antes de la enfermedad se instale de manera “comunitaria y masiva”.

En conferencia de prensa como cada lunes, Gollan destacó con preocupación los altos números de contagios diarios que tienen lugar desde hace semanas en ciudades del interior, y destacó como lugares críticos General Pueyrredon, Bahía Blanca, Saladillo y San Nicolás.

Al este lunes, Mar del Plata registra más de 14 mil casos de infectados desde el inicio de la pandemia, con 3.362 activos y 476 víctimas. Mientras que en Bahía suman 3893 positivos (1717) y 76 fallecidos, en Saladillo hay 142 casos activos y 11 víctimas. En San Nicolás, entretanto, hay 1679 casos, de los cuales 283 son activos, mientras que los fallecidos llegan a 54.

“Vamos a apelar una y otra vez a la responsabilidad y compromiso de los intendentes, que la enorme mayoría lo hace y lo hace muy bien todo el tiempo, de que cuando se le disparen los casos tomen las medidas que tengan que tomar para bajar la circulación. Que lo hagan, porque si no, y sobre todo en las ciudades con mayor densidad poblacional, cuando se te instala como circulación comunitaria masiva, después a la enfermedad la corres siempre de atrás”, dijo el ministro.

Además, recordó que “la prevención territorial es responsabilidad de los intendentes” y, por lo tanto pidió a los responsables de los distritos más afectados que encaren “un equilibro en el área de la prevención, para que la gente no se enferme masivamente, (tarea) que es responsabilidad central de cada municipio”.

“Observamos una disminución de casos importante, estamos a los niveles de julio. Entre el 24 de agosto y el 30 teníamos un promedio diario superior a los 5 mil casos, y estamos en 4 mil”, explicó. Sin embargo, precisó que el 29% de los casos totales del territorio corresponden al interior. “El problema está ahora en el interior. En el AMBA tenemos una meseta alta todavía, no podemos relajarnos de golpe”, sostuvo.

Para Gollan, la no aplicación de medidas concretas antes de la instalación de la circulación masiva complicaría el panorama en el después. “(Una vez instalada) no la podés suprimir como hicieron otros intendentes, que tomaron medidas drásticas de dos o tres semanas y bajaron muchísimos los casos, pudiendo ir hacia una fase de mayor apertura”, afirmó. Y en ese sentido reiteró su mensaje a los jefes comunales: “Por favor cuiden este detalle, que no es un detalle, es central”. (DIB) FD