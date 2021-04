GOYENECHE: «CADA 3 CONTAGIADOS, 2 SON POR REUNIONES SOCIALES»

Compartir esta Noticia







El médico clínico Dr. Martín Goyeneche fue parte del «Consultorio Abierto» realizado anoche donde se refirió a los contagios en reuniones sociales y a los casos graves de Covid en pacientes jóvenes.

«El 55% de los casos se dan en reuniones sociales y el 11% en convivientes de positivos, es decir que cada 3 contagiados 2 son por contagios en reuniones sociales. El ámbito laboral, escolar tiene bajo porcentaje de contagio» dijo el médico.

«Antes los que tenían 45,50 años pensaban que no les iba a pasar nada si contraen el virus, lamentablemente sí les va a pasar. No sabemos si hubo una variación en el virus, aparentemente no es más letal pero no lo sabemos. Se derivó a una paciente de 47 años y ahora internamos una paciente más joven. Esa excusa de que porque soy joven no me pasa nada ya no corre más, les puede pasar. Estar con falta de aire y abrazado al tubo de oxigeno no es bueno para nadie» enfatizó el profesional de la salud.

Goyeneche pidió a la comunidad que ante el mínimo síntoma asistan a los lugares de atención médica.

«Si no quiero usar barbijo porque no me importa contagiarme, lo tengo que hacer para cuidar al otro, por mi laburo y porque tengo que llevar el pan a mi casa. El sistema de salud se preparó bastante bien, pero igual hay que saber que es finito, si en algún momento la tendencia de casos sube, por más bien preparado que esté en algún momento te quedas sin camas y eso es responsabilidad de todos» agregó.

Sobre la vacunación Goyeneche explicó «por más que tenga las dos dosis de la vacuna tengo que seguir cuidándome porque puedo contraer el virus igual. La vacuna disminuye cuadros graves, internaciones y muertes».