GOYENECHE: “¿LA POBLACIÓN ESTÁ PREPARADA PARA CUIDAR AL SISTEMA DE SALUD?”

Compartir esta Noticia







El Dr. Martín Goyeneche, participó del Consultorio Abierto realizado anoche y brindó los siguientes conceptos sobre la situación sanitaria actual.

“Quiero agradecer a los que hacen las cosas bien, que creo que son la gran mayoría” comenzó diciendo el médico como un llamado a la responsabilidad social.

“Es feo que de un matrimonio internado por covid, se muera la mujer y tengas que decirle la noticias al marido que su mujer falleció, y tengas que decirle que tiene que seguir adelante, que tiene que volver con la familia pero que tiene que despedir a su esposa que acaba de fallecer, eso es bravo” contó Goyeneche y siguió “es bravo que tengas internada a una paciente joven y que el error que se cometió haya sido un festejo, donde se juntaron muchos y salieron muchos contagiados”.

“Cuando tuve covid me di cuenta que el bien más preciado es la salud, sino tenés salud estás complicado” agregó el profesional.

“Lo ideal sería que todos estemos vacunados, pero estamos lejos por ahora de eso. Es tener responsabilidad cada uno, me contagié y no tuve ningún contagiado por mi” contó.

Al ser consultado por la preparación del sistema de salud expresó “yo creo que estamos malísimamente mal, lo peor es que vamos a estar más mal. La pregunta sería ¿la población está preparada para cuidar al sistema de salud? ¿Qué significa estar preparado?, si nos contagiamos todos por más que tengamos 25 respiradores, 100 camas, nada nos alcanzará”.

EL DATO: Goyeneche mostró preocupación por el personal de salud, “hoy se internó una enfermera de 30 años con una neumonía bilateral y eso me preocupa mucho. Si se empiezan a caer enfermeras nos quedamos sin personal de salud. Si ustedes no se cuidan y no cuidan al sistema de salud, no hay sistema de salud que esté preparado”.