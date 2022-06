Compartir esta Noticia

Daniel “Fierrito” Salazar es un vecino de González Moreno que este domingo por la mañana sufrió el incendio de su casa donde habita con su mujer y cuatro hijos. Eran cerca de las 6 hora cuando su mujer lo despertó alertándolo que había fuego en la vivienda. Los daños fueron totales.

“Gracias a Dios estamos con vida, ayer después del mediodía la losa de la casa seguía humeando. Me levanté a las 5 y puse un tronco en la estufa de leña y me recosté. Siento un golpe en el pecho, mi señora me dice nos quemamos. Salió corriendo a la pieza de los chicos y rompió un vidrio y salieron corriendo. Se inicia en el hogar, ha saltado una chispa a la alfombra. Yo salí corriendo y me tiré por una ventana” contó Salazar.

Salazar destacó el apoyo de la gente y remarcó el acompañamiento del delegado Emmanuel Inza y su hermano el concejal Guido Inza.

La casa de la familia Salazar quedó destruida, perdieron todo lo que tenían.

Sobre el incendio fue consultado el integrante de Bomberos Voluntarios de González Moreno Víctor Gallo quien comentó “cuando llegamos encontramos una casa con un incendio generalizado, por suerte los habitantes estaban afuera. Estaba la ambulancia y los estaban atendiendo. No quedó nada, fue destrucción total. La casa estaba envuelta en llamas, se escuchaba cómo crujía la losa, no se podría entrar. Una vez sofocado el incendio, se enfrió todo y se terminó de apagar adentro. La casa no es más habitable”.