Así lo expresó el polista rivadaviense Francisco Fucci que el próximo viernes viajará a Suiza para ser parte de la temporada de polo de verano en aquel país. Hace dos semanas los integrantes de la industria del polo recibieron el permiso para viajar a Europa en medio de la pandemia por COVID-19 para ser parte de la actividad.

«Se armó un vuelo que sale el viernes 11:30 horas en el que viajaremos polistas, petiseros, herreros, veterinarios, toda la industria del polo hacia Europa. Los caballos ya viajaron en un vuelo de carga y llegaron bien. Gracias a Dios podemos ir a trabajar que en estos momentos difíciles no es poca cosa. Pensamos que quizás se iba a cancelar la temporada, pero por suerte no. Tendría que haber viajado el 1 de mayo hacia Suiza. Estaremos hasta fines de septiembre allá» detalló Fucci.

EL DATO: Respecto a la temporada en Argentina, Fucci dijo que es «incierta» su realización.

El rivadaviense viaja junto a su esposa y sus hijos, «hace 20 años que hago este trabajo, a la hora de arrancar me cuesta, amo América y se me pone difícil. A esta altura no viajaría solo. Por suerte mis hijos están muy entusiasmados y me ayudan» contó.

