«GRAN DÍA PARA CREER EN LAS PERSONAS»

Compartir esta Noticia







En el transcurso de esta semana el Intendente Javier Reynoso brindó une mensaje en redes sociales donde anunció nuevas medidas sanitarias para el Distrito. En dicha comunicación además informó que la empresa «La Criolla» había donado la ampliación de la planta de oxígeno instalada en el Hospital Municipal la cual había sido comprada con un aporte de la firma Menéndez y Cía.

Antes de que el Ejecutivo local, conociera la intención de la empresa encabezada por Carlos Barrios Barón, el propio Reynoso había tomado la decisión de adquirir la nueva planta de oxígeno y había activado los mecanismos con el Presidente del Concejo Jorge Pablo Rosolén para que el Legislativo le permitiera hacer una compra directa de la maquinaria. Si bien la sesión legislativa no se desarrolló, por la donación que hizo La Criolla, Rosolén contó en sus redes sociales los entretelones de una situación que dejó en claro que «La solidaridad nuevamente se destaca en Rivadavia».

EL TEXTO DE ROSOLÉN – 18.5.21

Hoy es un día duro para todos los argentinos y para los rivadavienses en particular, pero en el marco de todas las dificultades que hay, en los peores momentos suele suceder que las personas y las instituciones sacan a relucir lo mejor de cada uno.

La labor del sistema de salud rivadaviense es inmensas. Médicos, enfermeros, personal de maestranza, administrativos, todos, todos juntos, todos juntos trabajando para nosotros. Sumados a la inmensa tarea de los trazadores, con son empleados y funcionarios municipales que, luego de terminar su trabajo diario, se comprometen durante cinco, seis, diez horas mas por día para hacer una tarea invalorable de llamar y seguir a los enfermos y aislados. Estoy seguro que todo sería mucho peor sin el enorme compromiso de todos los mencionados.

A todo lo dicho se suma que en el día de hoy me llama el Intendente Javier Reynoso para contarme que tomó la decisión de ampliar la planta de oxigeno que hace escasos meses donó la empresa Menendez y Cia. presidida por alguien que siempre esta pensado en como ayudar a su comunidad, Mario Lobo, acompañado por sus socios y familia, se sumó la Asociación Mejor Salud para Rivadavia integrada por un gran grupo de personas muy solidarias que trabajan incansablemente para mejor la salud del distrito.

Ante el llamado de Javier que me pide que sesionemos sin demoras para permitir hacer una compra directa ya que es necesario comprar a la misma empresa. Para que no haya dudas, es necesario y saludable el voto positivo del bloque opositor. Me comuniqué en el acto con Leandro Toribio, concejal del Frente de Todos somos Rivadavia y en escasos minutos me dijo que sí, sin condicionamientos el bloque del del Frente de Todos Somos Rivadavia apoyaba. En estas épocas de grieta quiero destacar y resaltar esta actitud sin especulaciones de los concejales opositores.

El bloque de Rivadavia Primero, mis compañeros de bloque también se manifestaron en el mismo sentido, todos los concejales interpretaron la necesidad y se dispusieron a hacer lo necesario para que las cosas lleguen a buen puerto.

El final a toda orquesta fue la noticia de que no necesitábamos hacer la sesión porque la empresa La Criolla, encabezada por otro tipo muy solidario Carlos Barrios Barón y su familia, donaban la planta.

Gran día para creer en las personas. Escribo todo esto porque siento la necesidad de agradecer a todos los mencionados. La solidaridad nuevamente se destaca en Rivadavia.

Y quiero hacer un agradecimiento especial a Javier, un tipo al que le duele todo lo malo, a quien le entran todas las balas, quien sufre de manera permanente todos los males que nos aquejan y que trabaja incansablemente para torcer el rumbo e ir hacia un lugar mejor. Los rivadavienses no se si tenemos claro de la suerte que tuvimos que en esta crisis nos toque una persona de sus valores y convicciones para pilotear la pandemia.

Personalmente manifiesto mi orgullo de ser una partecita de este equipo y pido disculpas por la sensiblería pero siento la necesidad de escribirlo.

Hoy, como siempre, estoy orgulloso de haber nacido en esta tierra, fértil y de gente solidaria.

FOTO DE NOTA: La planta donada por la firma Menéndez y Cía que será ampliada en los próximos 20 días a partir de un aporte de «La Criolla».