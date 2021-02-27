GUILLERMO BARCELO ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL “TRULA”

Este viernes 26 se realizó en el Club Barrio Norte se realizó la Asamblea General Ordinaria de la institución y así quedó conformada la Comisión Directiva.
PRESIDENTE: GUILLERMO BARCELO
VICEPRESIDENTE: SANDRA RODRÍGUEZ
SECRETARIA: NATALIA CARO
PROSECRETARIO: MARTÍN MARCAIDA
TESORERA: EMA HILLCOAT
PROTESORERA: MARCELA GATUSSO
VOCAL TITULAR: ALEJANDRA ALONSO
VOCAL TITULAR: VILDA TORRES
VOCAL TITULAR: FABRICIO MUÑOZ
VOCAL TITULAR: LUCRECIA RODRÍGUEZ
VOCAL SUPLENTE: ANTONELLA PEREYRA
VOCAL SUPLENTE: MARÍA CABANILLAS
VOCAL SUPLENTE: JAVIER GUILLERMO LÓPEZ
VOCAL SUPLENTE: ANA LAURA OTAZO
REVISOR DE CUENTA TITULAR: MAURO FUENTES
REVISOR DE CUENTA TITULAR: DIEGO NAVARRO
REVISOR DE CUENTA SUPLENTE: JORGE FEU
REVISOR DE CUENTA SUPLENTE: ANÍBAL FELETTI
Comentarios