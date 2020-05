«HA SIDO UNA MUERTE TRAUMÁTICA PERO DE CARÁCTER ACCIDENTAL»

Compartir esta Noticia







Este miércoles habló en el programa radial Punto y Aparte el Comisario Inspector Sergio Rodríguez quien brindó detalles sobre el fallecimiento de un empleado municipal en el Vivero mientras cortaba leña. El hecho fue ayer por la tarde y la víctima fue identificada como Alan Raúl Álvarez de 27 años.

«Cerca de las 17:30 tomamos conocimiento de un accidente laboral en el Vivero. Un joven que había sido víctima de un siniestro había sido llevado al Hospital y se encontraba sin vida. Se comenzaron a realizar averiguaciones propias de estas situaciones. Trabajó Policía Científica, se convocó un médico de policía para la autopsia y se tomaron testimonios a personas próximas al joven que estaba trabajando y a las personas que lo auxiliaron en primera instancia» comenzó diciendo el uniformado.

EL INFORME MÉDICO

Rodríguez comentó que según el informe preliminar del médico de policía «el deceso se produjo a consecuencia de politraumatismos. La autopsia nos indica que el joven sufrió un traumatismo de cráneo leve, un traumatismo de hombro y un traumatismo en el antebrazo derecho con fractura expuesta, que se habría producido por una acción de defensa. De acuerdo a lo que se fue recavando tuvo un broncoespasmo y se produjo un vomito que fue aspirado, eso ingresó a pulmón, eso ha desencadenado el deceso. El golpe en la cabeza no fue suficiente para provocar el deceso, no provocó daños a nivel cerebral ni en base de cráneo, no tiene otras fracturas que las del antebrazo».

EL DATO: Se inició una causa caratulada «muerte por accidente» asentada en la UFI N°6 a cargo del Dr. Fabio Arcomano.

SE PRESUME QUE FUE IMPACTADO POR UNA RAMA

El Comisario Inspector comunicó que Policía Científica encontró en la zona del hecho un barbijo con fluidos y sangre donde cayó el cuerpo, y en las inmediaciones una rama de importante tamaño.

«Se presume que ha estado cortando una rama de envergadura importante en forma de V y es probable que esa sea lo que lo haya golpeado» especificó Rodríguez fundamentando su exposición en lo recabado por Policía Científica en la escena del hecho.

EL TESTIMONIO DEL COMPAÑERO

«El compañero contó que él se estaba encargando del corte de gajos de diámetro pequeño mientras que Álvarez cortaba ramas de mayor envergadura. Estaban, a unos 30 o 50 metros de distancia, para trabajar con mayor seguridad. En un momento dejó de escuchar la motosierra de Alan y se acercó y lo encontró tirado boca abajo con la motosierra apagada en su mano. Le ve un poco de sangre y ve sobre su espalada una rama, un gajo, sale a buscar auxilio y ya cuando llegan otros compañeros le hicieron RCP pero ya no se podía establecer si tenía signos vitales, presumimos que no. Ha sido una muerte traumática pero de carácter accidental» detalló el Comisario.