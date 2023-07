“HABLEMOS CON NUESTROS HIJOS, DE VEZ EN CUANDO HAY QUE DECIR UN NO”

Compartir esta Noticia

Así lo expresó Roberto Fernández, el vecino propietario de la inmobiliaria que esta madrugada sufrió el impacto de una camioneta que era conducida por un menor de edad.

Cerca de las 2 de la madrugada de este martes una camioneta que circulaba por calle Maipú de nuestra ciudad terminó chocando contra el frente del local donde funciona Inmobiliaria Fernández causando graves daños en la estructura.

En diálogo con el programa radial Punto y Aparte Fernández comentó que pudo hablar con el padre del joven conductor para poder arreglar la situación.

“Estoy tratando de estar calmo, lo que vivimos esta madrugada no se lo deseo a nadie. Me llamó un vecino, no me imaginé esto. Cuando llegué estaba la GUM y la policía, me trataron muy bien, con mucho tacto. El vehículo ya había retirado, pregunté que no hubiese personas accidentadas. Me quedé acá toda la noche, en el choque se rompieron las dos bocas de gas, cuando llegué era impresionante el derrame de gas. Vino Javier de Camuzzi y cortó” comenzó diciendo Fernández.

El vecino damnificado comentó que pudo ver cámaras de video donde se ve que la camioneta venía “muy fuerte”.

“Se acercó alguien allegado, él es papá y yo soy papá, intentamos solucionar el tema de la mejor manera posible, cara a cara. Tuvimos una linda charla como dos personas adultas” contó.

Fernández manifestó que “intento estar calmo, pero por dentro estoy dolido. Uno hace mucho sacrificio para tener el lugar lindo. Si alguien hubiese pasado por la vereda estaríamos hablando de otra cosa”.

Sobre el final el entrevistado reflexionó “soy papá y tengo hijos grandes, siempre traté de inculcar, de hablar. Para los padres de nuestra comunidad, tomemos precauciones, hablemos con nuestros hijos, de vez en cuando hay que decir que no. Últimamente pasan cosas en el pueblo que no son de mi agrado. Cada padre se tiene que hacer cargo de lo que sucede con nuestros hijos”.