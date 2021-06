Compartir esta Noticia







Con un fuerte hilo en la red social Twitter el presidente del concejo deliberante Jorge Pablo Rosolén respondió a integrantes del bloque opositor del Frente de Todos Somos Rivadavia ante reiterados pedidos por aumentar la ayuda municipal a los sectores más golpeados por la pandemia y de hasta una rebaja en los sueldos de la planta política.

EL ESCRITO DE ROSOLÉN

La solidaridad no se declama. Cuanto mas en silencio se ejercita mejor. Durante el año 2020, funcionarios y concejales de Rivadavia Primero aportaron a un fondo que se utilizó para comprar alimentos y otros elementos para paliar la situación angustiante producto de la cuarentena.

Con ese fondo que a la fecha tiene un monto disponible de, alrededor de $400.000 se está comprando aparatología hospitalaria que próximamente se estará anunciando.

No nos parecía razonable publicitar estas acciones pero la demagogia con la que se maneja la oposición hace que esté contando estos hechos. Hablen menos y metan la mano en el bolsillo. La solidaridad no se declama, se ejercita. Hechos no palabras.