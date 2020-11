Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la concejal de Rivadavia Primero Marcela Lescano se refirió a la compra que hará el municipio de toboganes para colocar en el Parque Municipal, algo que había sido criticado desde la oposición. También brindó su mirada sobre el contexto educativo durante la pandemia y el Programa RED.

TRABAJOS PARA MEJORAR EL PARQUE MUNICIPAL

“Habrá mucha gente que no podrá salir de vacaciones, se busca generar espacios de esparcimiento para todos los vecinos. Poner el valor en Parque significa brindarle al vecino lo mejor. En la última sesión del Concejo se trató la compra de estos toboganes. Pero no solamente es el tema de los toboganes, se están haciendo cambios en el quincho, vestuarios, se colocaron 213 metros de piso antideslizante, aberturas” explicó y agregó que en la sesión legislativa no hubo objeciones y el proyecto fue votado por unanimidad.

EL DATO: La no entrega de Netbooks por parte del Programa RED generó que Lescano indicara el porqué de esta situación, “brindarle a los chicos una herramienta educativa sin poder tener el vínculo docente-alumno iba a generar que la herramienta no sea utilizada con el fin para lo que está previsto”. Además dijo, en respuesta a lo declarado por Mercedes García Duperou que había dicho que «Hubiese gastado la plata en netbooks, el intendente la gasta en toboganes», Lescano mencionó que 350 tablets tienen un valor mayor a los $7 millones. Vale la pena destacar que los toboganes tienen un costo cercano a los $3 millones. “No podemos comparar una cosa con la otra” indicó.

CLASES Y VÍNCULO ENTRE PARES | La concejal oficialista remarcó que los niños y jóvenes, más allá del esfuerzo de los docentes por la continuidad pedagógica, necesitan el trato entre ellos, vincularse.

FIN DE AÑO EN PANDEMIA | “Esto es día a día, no podemos proyectar. Si bien los casos han disminuido no podemos saber si no hay un brote. Vamos a tener que convivir con esto, de acá a diciembre no cambiará mucho. A nivel local tenemos la posibilidad de tener patio y reunirnos al aire libre” manifestó.