“HACE UN AÑO QUE SE ANUNCIÓ EL GASODUCTO Y NO SE HIZO UN SOLO METRO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS, ESO ES POR FALTA DE PLANIFICACIÓN Y DE DECISIÓN POLÍTICA”

Compartir esta Noticia

El precandidato a Intendente Juanci Martínez habló en el programa radial Punto y Aparte sobre el trabajo que vienen realizando para abordar las diversas carencias que observan en el Distrito de Rivadavia. El actual legislador bonaerense se refirió al equipo de trabajo que conformaron para planificar y gestionar siendo una nueva opción de gobierno.

Martínez comenzó hablando sobre la reunión partidaria que tuvieron el pasado sábado en América donde diversos actores de la agrupación participaron para definir aspectos de la campaña que se viene.

“La reunión del sábado fue para concretar algunos aspectos en la campaña, cerrar propuestas para el Distrito, entendemos que la participación de los vecinos es importante y así trabajamos. Hubo muchos jóvenes participando, algo que me encantó. Se tocaron todos los temas que preocupan a los vecinos, las diversas problemáticas de Rivadavia y sobre todo las propuestas para mejorar” contó Martínez.

El precandidato a intendente mencionó que este tipo de trabajo en equipo, donde surgen múltiples ideas y soluciones a diversos problemas, le dan “mucha fuerza”.

“Tener al lado mío gente con ganas y preparada es fundamental. Trabajamos fuertemente para consolidar equipos de trabajo, para con humildad estar cerca del vecino, hay cuestiones por pensar y planificar un Rivadavia a 20 años. Vamos a necesitar el acompañamiento de todos los sectores, tenemos que estar todos juntos. Soy una persona abierta a trabajar juntos, tenemos un potencial enorme como Distrito, pero tenemos que enfocarnos en planificar todos juntos, saliendo de la grieta que no ayuda para nada” enfatizó.

Martínez remarcó firmemente lo que ha podido ver en este año y medio que es legislador por la cuarta sección electoral, “otras ciudades han podido. Se pueden hacer casas, hoy en Rivadavia hay un déficit habitacional enorme desde hace muchos años, día a día vecinos nos llaman y nos dicen que no tienen para alquilar, que no tienen donde vivir. No solamente en América, sino también en las localidades. Si queremos fomentar el arraigo, el vecino de cada localidad tiene que poder tener su casa. Hay que trabajar fuertemente para revertir el déficit habitacional, este es un problema muy grande”.

El entrevistado también comentó la importancia de que Rivadavia definitivamente mejore su condición energética, eléctrica y de gas.

“Se logró una obra importante como el gasoducto para América pero aun resta una gran inversión en la red domiciliaria. Más del 30% de los vecinos de América no tienen acceso a la red domiciliaria de gas. Se necesita una gran inversión, hay que hacer un nuevo anillado que rodee por afuera la ciudad para conectar a los sectores que les falta pero también pensando a futuro, pensando cómo se extiende América” subrayó.

Martínez también manifestó que el avance que ha tenido la ciudad desde el sector privado no fue acompañado con obras de infraestructura por el gobierno municipal.

“Hace un año que se anunció el gasoducto y no se hizo un solo metro de ampliación de la red de gas, eso es por falta de planificación y de decisión política. No sólo hay que pensar en mejorar la calidad de vida del vecino sino también en el desarrollo. La red eléctrica de nuestra ciudad está casi colapsada. Hace años que vemos las dificultades energéticas de Rivadavia, esto atenta contra la radicación de nuevas empresas. Rivadavia necesita una transformación después de 24 años, es bueno que venga gente nueva, con ganas de trabajar. Esto no es en contra del actual intendente, es importante la alternancia en la política, hace bien a la Democracia. Trabajamos para que el vecino tenga una alternativa a la gestión actual” expresó el senador.

“Si tenemos la posibilidad de ser gobierno es con todos, hay que generar las condiciones para no todo el mundo dependa del municipio, lograr el desarrollo de Rivadavia. Crear fuentes de trabajo para que la solución no sea el banco de tareas o los planes. Conformamos una lista plural, con ganas de trabajar y con gente capacitada, que representa a todos los sectores del Distrito” culminó.