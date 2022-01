Compartir esta Noticia

Nahuel Pires, el jinete rivadaviense que competirá en la categoría crina en Jesús María 2022 en representación de Capital Federal, habló en el programa radial Punto y Aparte sobre su participación en el tradicional festival de doma.

SU LLEGADA A LA DELEGACIÓN DE CAPITAL FEDERAL

“Debido a la pandemia no hubo clasificación y entonces quienes están a cargo de la delegación de Capital Federal eligieron tres representantes de tres lugares diferentes. Hace unos meses se veía esta posibilidad, de mi parte lo tenía guardado porque físicamente no venía bien, arranqué en septiembre a competir. Tenía algunas molestias físicas, en noviembre me lesioné el manguito rotador y hasta último momento estuve pendiente de eso, llegamos con lo justo, no de la mejor manera pero no son oportunidades que se vuelvan a repetir” contó Pires.

El rivadaviense competirá en la categoría crina y comenzará a montar el día viernes 7 y serán 11 noches de jineteada.

