La vecina de San Mauricio, Anabela Parra, envió a nuestra redacción videos de una problemática que se repite y que pone en riesgo la vida de las personas que circulan por la zona donde vive.

“En San Mauricio hay muchos animales sueltos en la calle, no es un pueblo abandonado, viven muchas familias. A la hora que salgas hay caballos y vacas en la calle, de noche no se ven y a la madrugada y con niebla menos. Más de una vez mis padres han chocado vacas, anoche por suerte apenas rozaron a una, no pasó nada grave pero podría haber sido una tragedia. Han roto autos, camionetas” detalló la mujer.

Parra dijo que han hecho denuncias y enviado videos a la patrulla rural de González Moreno y América.

“Hasta que no pase una desgracia no van a hacer nada, quiero dejar constancia de lo que pasa. Nadie hace nada, quiero saber quién está encargado de todo esto. Todos los días lo mismo. Nos cansamos de presentar pruebas y de hacer denuncias. Anoche, casi vuelca mi mamá con mis tres hijas. ¡Otra vez!», escribió la vecina.

EL DATO: Parra informó que tiempo atrás un tren arrolló a un toro de más de 500 kilos y casi descarrila. Estuvieron mucho tiempo para poder sacarlo del lugar y normalizar la situación.