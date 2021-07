HASTA SIEMPRE MAESTRO. A CUÁNTA GENTE ALEGRO E HIZO BAILAR….FALLECIÓ HERALDO OROZCO

Compartir esta Noticia







FUENTE: Radio Omega Trenque Lauquen

El mundo de la música llora la partida de Heraldo «Simpatía» Orozco.

Murió a los 74 años un verdadero ídolo popular.

Lo suyo fue hacer bailar a la gente sueño que comenzó siendo muy joven y lo extendió durante toda su carrera.

Siendo un adolescente fue convocado para integrar Los Embajadores del Ritmo, “Tenía sólo 14 años y comenzamos a ir a los bailes de Sarmiento y cuando Los Rítmicos me convocaron para cantar con ellos, nuestro grupo de amigos decidió crear nuestra propia banda que se llamó Los Embajadores del Ritmo y nos contrataron para hacer 6 noches en los carnavales de Tres Llantas”.

Luego ingresó a “The American Jazz”, estuvo desde los 15 a los 21 años. En los años 70 Luis Piñero, que era un representante de artistas, lo convocó para integrar “Los Dados Negros” y más tarde llegó “Fórmula 4” con músicos de Pehuajó que llegó a grabar en RCA de Buenos Aires y en 1976 formó el cuarteto Palmera con Manuel Orsetti, Coco Bufarini y Pin Llanesa con un éxito enorme.

En la década del 80 comenzó su carrera solista que iba a mantener hasta sus últimos días..

El tiempo le iba a dar una de sus máximas alegrías cuando grabó el tema “Gracias a la vida” con su hija Silvina Orozco.

Gran amigo de Lito Rodríguez a quien siempre le reconoció haber sido un gran consejero y amigo durante su carrera.

Con la música se hizo su propia casa y compartió toda su vida con “Catita” Bianchi, su gran compañera.

Cuando hablaba de su carrera Heraldo decía: “Siento que la gente me aprecia y me reconoce, yo no tengo derecho a quejarme. Siento el cariño y hoy más que nunca. Tengo el privilegio que Canal 12 me llamó 3 años seguidos para ser jurado de un programa de TV, Radio Omega donde tengo una participación, el Concejo Deliberante me hizo un reconocimiento en 2010 y este año otro a mi hija. Hay que ser agradecido a la vida, pude ser feliz haciendo lo que me gusta y la gente me encuentra en el supermercado y me saluda. me pintaron en un mural junto a Ñusta de Piorno y los Indios Tacunau en la Casa de la Cultura como uno de los exponentes de la cultura local, hasta que no se caiga ese edificio estoy ahí.