“HAY CASOS QUE LA AUTOESTIMA ESTÁ TAN AFECTADA QUE LAS PERSONAS NO SE RECONOCEN CÓMO VÍCTIMAS Y LES CUESTA PEDIR AYUDA”

La psicóloga Florencia Dufourc habló en Punto y Aparte sobre violencia de género.

Desde hace tiempo vivimos en una situación de violencia permanente y donde el comienzo de un esfuerzo social para pararla todavía no da los frutos necesarios. Las víctimas de maltrato son a menudo personas que se sienten desamparadas e invisibilizadas.

Dufourc graficó las diversas situaciones por las que pasan las personas que sufren violencia y brindó detalles sobre la personalidad y comportamiento de quienes la ejercen.

Profundizó sobre las relaciones de pareja pero también abordó la violencia de padres a hijos, y también en contextos laborales.

VIOLENCIA EN TODOS LADOS

“Hay mucha violencia en general, me encuentro con muchos casos de violencia intrafamiliar. La violencia aparece como un síntoma para encubrir aquello que es imposible de soportar, encubrir aquello que no puedo tratar de otro modo” indicó la profesional.

“Cuando aparece la violencia es justamente porque hay ausencia de palabras, no se charla, aparece la violencia como un manifiesto. Cuando el sujeto no puede hablar, es el cuerpo en tanto objeto el que continúa hablando” agregó.

“Cuando la violencia se vuelve sistemática se inscribe en el sujeto que la sufre de forma muy traumática. Hay golpes emocionales que duran todo la vida, cuando te han humillado, cuando se generan este tipo de relaciones” especificó.

EL DATO: Los vínculos tecnológicos actuales, profundizados por el encierro producido por la pandemia, también fueron caracterizados por la psicóloga, a los que calificó que en muchos casos son “contactos, conexiones fácilmente desechables”.

EL ORIGEN DE LOS COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS

“Los comportamientos violentos se aprenden, no se transmiten de manera genética. Se aprenden en la familia, en el deporte, por los medios de comunicación. Se supone que una familia debe ser contenedora en las diferentes crisis evolutivas” comentó Dufourc.

“Hay casos que la autoestima está tan afectada que las personas no se reconocen cómo víctima y les cuesta pedir ayuda. Pero uno no puede pasarse la vida soportando descalificaciones, violencia física, uno debe salir de eso, sé que cuesta mucho, pero hay que salir” enfatizó.

EL PERFIL DE UN PSICÓPATA

“El psicópata, puede ser hombre o mujer. Siente que el otro es suyo, es un enfermo que sufre un trastorno de personalidad caracterizado por un comportamiento antisocial, infringe las leyes, son seductores, persiguen un fin. No les importa la ley, son manipuladores, insensibles, no tiene empatía y muestran frialdad y falta de culpa. No tienen remordimiento por lo que le hacen a las otras personas. Son incapaces de formar relaciones que sean sanas y duraderas” detalló.

EL MALTRATO VA ESCALANDO

En un trayecto de la entrevista Dufourc analizó las fases del maltrato ejercido por un psicópata.

“La fase 1 es el maltrato psicológico a la persona y también ciertos golpes a los objetos. Luego en la fase 2 el maltrato pasa a ser físico. La fase 3 es cuando la mujer suele hacer una denuncia, o irse, ahí aparece el pedido de una luna de miel, regalos, arrepentimiento y manipulación para no perder a esa persona. En muchos casos no se puede reaccionar a eso, en otros, aman a su victimario a pesar de la gran violencia a las que las somete” culminó la psicóloga.

