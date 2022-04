HEPATITIS DE ORIGEN DESCONOCIDO EN NIÑOS: YA SON 13 LOS PAÍSES QUE REPORTARON CASOS

Compartir esta Noticia

Expertos en patologías hepáticas advirtieron por la situación en Latinoamérica. En Argentina no hay casos sospechosos en estudio.

Los casos de niños sanos que desarrollan una hepatitis de origen desconocido siguen en aumento en el mundo. Ya se diagnosticó ese trastorno en Japón en un niño que había dado negativo para el test del Covid-19 y para el adenovirus. Con ese caso, ya son 13 los países que han notificado reportes sobre el brote de hepatitis.

En Canadá, también se investigan casos, aunque aún no están confirmados ni se ha especificado la cantidad. En la región, una asociación de profesionales médicos que se dedican a las enfermedades del hígado dio un alerta para América Latina.

El Ministerio de Sanidad de Japón informó que el caso fue notificado por las autoridades locales el 21 de abril. El paciente no requirió de un trasplante de hígado. En tanto, la Agencia de Salud Pública de Canadá admitió que estaba investigando informes de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños pequeños. No reveló el número de casos ni su ubicación.

Se sospecha que un adenovirus podría estar asociado al brote de hepatitis, pero aún se está investigando en los diferentes países para aclarar cuál es el origen de la infección que genera inflamación del hígado.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, informaron que “hay tres casos de hepatitis en niños en estudio. Pero hoy no se puede afirmar que sean casos sospechosos de hepatitis por origen desconocido. Les están haciendo la primera tanda de estudios y pueden ser por otros virus habituales. Estamos a la espera de la serología y los estudios clínicos”.

En el continente americano, la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (Aleh) alertó ayer a los profesionales de la salud para que estuvieran atentos a la posibilidad de que aparezcan casos sospechosos de hepatitis de origen desconocido.

Señaló que “la asociación con infección por adenovirus es la hipótesis más fuerte hasta el momento y se emitió una alerta para notificar todo caso que cumpla con las siguientes características: menores de 10 años con elevación [de los valores] de AST o ALT superior a 500 U/L descartadas las causas usuales, acompañados de ictericia, diarrea, vómitos y dolor abdominal”.

El lunes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había informado que se ha registrado al menos una muerte en relación con el misterioso brote de hepatitis que afecta a niños. Contabilizó 169 casos de “hepatitis aguda de origen desconocido” procedentes de 12 países.

Los casos reportados por la OMS

Los casos reportados por las OMS se registraron en niños de entre un mes y 16 años. Dentro del total, 17 (aproximadamente el 10%) necesitaron trasplantes de hígado tras contraer la enfermedad, que suele producir dolores abdominales, diarrea o vómitos. La OMS no aclaró en qué país se produjo la muerte. En la mayoría de los casos no presentan fiebre, y en ninguno de ellos se han detectado los virus normales asociados como hepatitis A, B, C, D y E.

“Todavía no está claro si ha habido un aumento de los casos de hepatitis, o un aumento de la concienciación sobre los casos de hepatitis que se producen al ritmo esperado pero que no se detectan”, dijo la OMS en un comunicado. Los expertos afirman que los casos pueden estar relacionados con un virus comúnmente asociado a los resfriados, el adenovirus, quizá el tipo 41, pero se está investigando más a fondo.

“Aunque el adenovirus es una posible hipótesis, se está investigando el agente causante”, dijo la OMS. Se detectó una cepa de adenovirus conocida como F tipo 41 en más de 70 casos. Además, al menos 20 de los niños dieron positivo al coronavirus. La agencia sanitaria de Naciones Unidas pidió a las redes sanitarias que han identificado casos, pero también otros países que continúen las investigaciones y tomen medidas preventivas.

La OMS recomendó el lavado de manos frecuente, cubrirse al toser, y test de sangre, suero, orina y heces de los afectados para analizar y secuenciar los posibles virus causantes. Desaconsejó medidas restrictivas en el ingreso o la salida de los países.

Una de las hipótesis que está investigando la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido es que la falta de exposición al adenovirus común -que suele causar molestias estomacales y resfriados- durante la pandemia de coronavirus ha provocado una enfermedad más grave entre los niños. De los 53 casos analizados en el Reino Unido, 40 (el 75%) mostraban signos de infección por adenovirus.