HERNÁNDEZ DURO CON EL OFICIALISMO: «EN 2019 RIFARON EL MUNICIPIO PARA SEGUIR EN EL PODER»

Luego de la fuerte exposición del presidente del Concejo Deliberante Jorge Pablo Rosolén en redes sociales, el concejal del Frente de Todos Somos Rivadavia Sebastián Hernández le salió al cruce con duras declaraciones.

Rosolén había expuesto «La solidaridad no se declama, se ejercita. Hechos no palabras».

ESTO GENERÓ LA RESPUESTA DE HERNÁNDEZ

Recién me hicieron llegar una publicación del concejal Rosolen en donde dice que la oposición hace demagogia por pedir que NO se aplique el nuevo aumento anunciado por el Intendente a la planta política (Intendente, funcionarios y concejales). La verdad que no salgo de mi asombro… el año pasado los Municipales de Rivadavia perdieron 11,1 puntos contra la inflación, la brecha entre quienes más ganan (funcionarios) y las categorías más bajas de trabajadores es cada vez más grande por eso creemos que el nuevo aumento tiene que ir direccionado solo hacia esos sectores y no a la planta política.

Esta gente que gobierna en Rivadavia y nos trata de demagogos por pedir un EQUILIBRIO SALARIAL son los mismos que en 2019 rifaron el Municipio para seguir en el poder; son los que dicen que la solidaridad no se declama, cuanto más en silencio se ejercita mejor… pero seguidamente publican que funcionarios y concejales crearon un fondo de $400.000?? (son más de 60 funcionarios)…..nadie esperaba esta pandemia. El año pasado ya solicitamos la reducción de los sueldos de la planta política (reducción del 25% y se nos dijo que NO) porque estamos convencidos que son tiempos de austeridad y solidaridad también del sector público.

Necesitamos de una vez por todas que Rivadavia deje de ser un Distrito con funcionarios ricos y trabajadores pobres y endeudados.