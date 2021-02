HISTÓRICO DIRIGENTE PERONISTA SOBRE MONZÓ: «ES UNA DE LAS GRANDES DESILUSIONES DE MI VIDA»

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el histórico dirigente peronista Osvaldo Alonso se refirió a su relación política con Emilio Monzó, quien en las últimas semanas tuvo un paso por América en pleno armado electoral con vistas a las elecciones de este año y a las del 2023, que lo tendrían como candidato a gobernador de la Provincia.

“Emilio Monzó es una de las grandes desilusiones de mi vida en lo referido a amistad y a la política. Lo separaría en varias partes, el Emilio que estaba con Menen y que pasó el cambio de milenio en Anillaco. El que estaba con Duhalde y la Leguizamón. El que estuvo con Scioli, el cercano a Alicia Kirchner, el amigo de Macri, el que decían que era socio de Niembro o el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. O el Emilio amigo de Osvaldo Alonso, que venía a visitar, pasaba por mi casa” expresó.

“Tuve una desilusión con Emilio Monzó. ¿Cuándo Rivadavia y Tejedor van a tener a dos diputados de la Nación como tuvimos a él y a Sergio (Buil). Hubo muchas reuniones con La Pampa por la Ruta 70, pero no conseguimos la guita para hacerla. Ahora resulta que quiere estar en la política para ser gobernador” agregó.

“Me desilusionó, me sentía bastante amigo de Emilio Monzó, hay muchas personas que son testigo de esta cuestiones me siento tocado y dolido, como saltó de un lugar a otro es terrible, su ideología no sé cuál es» culminó.