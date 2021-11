HOCKEY: BARRIO NORTE Y ATLÉTICO ANIMAN LAS FINALES DE LA FEDERACIÓN NOROESTE

Compartir esta Noticia

Este sábado 27 y domingo 28 de noviembre tendrán lugar las finales de las copas de oro y plata en séptima, sexta y primera división.

BARRIO NORTE Y SUS FINALES:

COPA DE ORO – SÉPTIMA – ARGENTINO VS. BARRIO NORTE – SÁBADO 27 – SEDE ARGENTINO

COPA DE ORO – SEXTA – ATLÉTICO PELLEGRINI VS. BARRIO NORTE – SÁBADO 27 – SEDE ARGENTINO

COPA DE PLATA – PRIMERA – BARRIO NORTE VS. BARRIO ALEGRE – DOMINGO 28 – SEDE BARRIO NORTE

ATLÉTICO Y SUS FINALES

COPA DE ORO – PRIMERA – SANTA MARÍA VS. ATLÉTICO RIVADAVIA – SÁBADO 27 – SEDE ARGENTINO

COPA DE ORO – SÉPTIMA – SANTA MARÍA VS- ATLÉTICO RIVADAVIA – DOMINGO 28 – SEDE BARRIO NORTE

COPA DE PLATA – SEXTA – ATLÉTICO RIVADAVIA VS. ATLÉTICO VILLEGAS – DOMINGO 28 – SEDE BARRIO NORTE