Este domingo el equipo de mamis de Atlético Rivadavia viajó a General Villegas para disputara la cuarta fecha del torneo.

Las rivadavienses consiguieron dos triunfos, un empate y tres derrotas.

Resultados:

Vs. Atlético Villegas 2-0 (Viví y Fany López)

Vs. Mafalda 0-2

Vs. Juventud 0-2

Vs. Barrio Norte Verde 0-0

Vs. Barrio Norte Blanco 2-0 (Fany López x2)

Vs. La Lucila 0-3