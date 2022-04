LOS 109 AÑOS DEL CLUB ATLÉTICO RIVADAVIA

Compartir esta Noticia

Este miércoles 13 de abril está cumpliendo años el «albirrojo» y Jorge Pablo Rosolén hizo la siguiente publicación sobre la historia de la institución.

HOY CUMPLE 109 AÑOS EL CLUB ATLÉTICO RIVADAVIA

Esta es su historia.

El primer partido

Tal vez haya sido una noche de otoño, por abril o mayo. Uno de esos otoños preciosos del pueblo de Rivadavia, un poco húmedos, con unos días soñados, sin viento y fresco de noche. El otoño de 1911.

Es de tardecita, las últimas luces de día iluminan al Club Social; el resplandor es tenue ya que en el salón dónde se desarrolla la reunión mira el este. Ambrosio Lugones preside la larga mesa producto de la unión de tres mesas del bar, a su derecha se sienta Juan Gemesio, a su izquierda Marcos Ghiglione y luego, Gerónimo Ustarroz, Juan P. Monedero, Miguel Carazzale; ya dando la vuelta y acercándose a la cabecera se ubican Jacinto Igoa y Agustín Cienfuegos; un poco mas atrás pero integrando el meeting, Manuel Moro, Juan Galdeano, Antonio Charpín y otros que no identificamos. La mayoría de estos hombres vienen de producir la gesta de la autonomía y creación del Partido de Rivadavia hace escasos meses, conscientes que está todo por hacer, todo por construir. Ahora están pensando en cosas de hombres, en lo lúdico, en deportes, a lo grande; están pensando en fundar otro club.

El Doctor Lugones cuenta a los presentes que en su reciente visita a General Pico representando a Rivadavia en un torneo de ajedrez, ha visto un partido de ese deporte tan interesante que denominan Foot-Ball y propone organizarse para practicarlo en la localidad, y para eso es necesario crear un club que sea el apéndice deportivo del Club Social, y se puede llamar Club Atlético Rivadavia. Se debate la idea y rápidamente los presentes aceptan la propuesta entusiasmados. A continuación se discuten los colores se van a utilizar y el diseño de la casaca. Alguien propone los que utiliza el famoso Alumni de los hermanos Brown en la lejana Buenos Aires, el rojo y blanco.

Rápidamente comienza la actividad y la práctica. En la cancha habilitada en la manzana delimitada por las calles San Martín, Italia, Sarmiento y Leandro N. Alem, los players entrenan bajo la dirección del mismo Dr. Lugones, acompañado por Rafael Isola y Pedro Baldivares. Los arcos se colocan de este a oeste para evitar que los vientos predominantes del norte y del sur perjudiquen el juego.

En pocos días la pelota comienza a correr y nace el fútbol en Rivadavia; pero el debut, el primer partido jugado por un equipo de estas tierras se juega de visitante. El 2 de julio de 1911, “el flamante equipo” se traslada a General Pico para jugar con Pico Foot Ball Club. Existe una crónica que dice que “ El flamante cuadro inició su campaña deportiva […] trasladándose a General Pico en volantas de caballos” . De acuerdo al periódico rivadaviense “El Orden” del día 20 de agosto de 1911, dirigido por S. Eladio Villa, este primer partido culmina 2 a 2. El equipo del Club Atlético Rivadavia estuvo integrado por: Pedro Baldivares, Rafael Isola, Aman J. Dusserre, Rogelio Sacone, Manuel Charpín, D. Recabarren, César Avalos, Eladio Vila, Domingo Albornoz, Pedro F. Otero y “otro que no se ha podido ubicar” , el referee fue el “mister” Allan de General Pico y el “linesman” lo puso Rivadavia en la figura Gerónimo Ustarroz.

De este primer partido hay varios registros y menciones. En la revista del cincuentenario del club en el año 1963, se menciona este partido dando pero dando ganador a Atlético. La aparición del ejemplar antes mencionado de “El Orden” del día 20 de agosto de 1911 viene a corregir ese error ya que el resultado fue el empate antes mencionado.

…Pero los partidos fueron dos, el jugado en General Pico ese 2 de julio de 1911 y la revancha en Rivadavia, en la cancha del Club Atlético, el martes 15 de agosto de 1911 y vamos a conocer las vicisitudes de ese match a través de la crónica insuperable de El Orden:

PICO Y RIVADAVIA

El match del Martes

Ni vencedores ni vencidos

Fue de veras lamentable que el tiempo no aportara su concurso a la fiesta deportiva del 15 con un día hermoso. La mañana linda, primaveral, hacía presagiar una tarde espléndida pero hacia el mediodía el cielo se cubrió de nubarrones y desagradables ráfagas de viento nos traían el fastidio en nubes de polvo. A pesar de todo, lo desapacible del tiempo no fue obstáculo para que alrededor del field tomaran colocación no menos de ochocientas personas. La llegada- Como habíamos anunciado a las 2 p.m. del Martes llegó el tren especial que conducía al team de foot-ball de General Pico y a numerosas familias y caballeros que les acompañaban. Les esperaban en la estación el team local y gran cantidad de público que saludó la entrada del convoy, que venía adornado con los colores de ambos clubs, con entusiastas hurras. Sin temor de incurrir en exageraciones podemos asegurar que el número de personas que el tren conducía, comprendía las que se habían embarcado en Meridiano 5° era mayor de 250. Pico retribuía pues, en forma brillante la visita que le hicieran nuestros foot-ballers y de sus acompañantes aquel 2 de Julio memorable en que en caballeresca lid se midieron por primera vez los dos cuadros, marcando el punto de arranque de una amistad que ha de vincular ambos pueblos estrecha e indisolublemente. Como se recordará el resultado de aquel primer partido fue empate de 2 a 2 y como si el azar quisiera unir a los dos teams en la igualdad de fuerzas, no estableciendo diferencias que suelen distanciar, en este segundo match el score ha sido idéntico, no habiendo pues ni vencedores ni vencidos.

El Partido

El sorteo preliminar favorece al capitán de Pico, quien decide defender el arco del Este, aprovechando la ventaja del viento, que tomaba la cancha diagonalmente, ya que el sol no podía tenerse en cuenta pues se ocultaba en un cielo gris y cejijunto. Los teams estaban formados como sigue: G.PICO: Goalkeeper. F.L. Allan Backs: G.Sallano y R.Kitson Half-backs: A.Sagetti, R.Martello y J.Lespaux. Forwards: F.Alanise, J.Guardiola, S.Lagrange, F.Torres y C.Diaz RIVADAVIA Goalkeeper. P.Balvidares Backs: R.R.Sacone y A.J.Dusserre (cap) Half-backs: N.Howarth, F.Azcona y R.Lowe Forwards: R.Hillcoat, M.Charpin, P.Recabarren, R.Isola y C.Avalos. A las 3 y 5 minutos el referee Sr. Allan da la señal de empezar el juego y acto continuo los fowards locales avanzan siendo rechazados. A los dos minutos de juego se produce el primer goal, Lagrange en posesión de la pelota, gambetea a Dusserre y Sacone y avanza solo hacia el goal: Balvidares abandona el arco y consigue detener al centre-forward piquense, pero no a la pelota que siguió rodando hasta encontrar la red. El público, muy correcto, aplaudió este tanto de los visitantes aunque puede decirse fue casual. Puesta en juego nuevamente la pelota entra en acción la defensa de Pico. Kitson concede un corner que es tomado por Hillcoat y salvado por Sallano a costa de otro corner, sin resultado. Los visitantes llevan a su vez un ataque a las posiciones adversarias. Lagrange hace un pase a Díaz y este en una de sus brillantes corridas por el wing se aproxima a la otra valla. Sacone anula su centro y aleja la pelota. Sigue el juego siendo movido y en sus diversas alternativas se distinguen por sus buenas jugadas Guardiola, Lagrange y Díaz. Avalos, Isola y Recabarren hacen luego un avance bien combinado que Saguetti rechaza. Recabarren incurre en hands que tomado por Lagrange hace intervenir a Balvidares. La pelota vuelve al campo de los piquenses y en las proximidades de su arco una infracción de Sallano es penada con el consiguiente free-kick. Lo patea Isola y coloca el ball frente al arco. Avalos no le alcanza pero Charpín mejor colocado bate a Allan con un corto shot que iguala posiciones. Después de este goal el juego se hace mas animado. Sagetti, Martello y Lespaux forman una barrera a la vez que Sacone, Howarth, y Azcorreta, de los nuestros desbaratan las combinaciones de los forwards y rechazan sus avances. En una de las corridas de Díaz por el wing izquierdo Azcorreta se tira sobre la pelota cubriéndola con el cuerpo. La infracción era cometida en un rincón del field, lejos del área penal y no nos explicamos por que el referee la castigó con un penalti-kick, que los visitantes no quisieron cobrar. Isola y Recabarren han sido castigados con varios hands. Lowe al rechazar un centro de Alanise, chinga y envía la pelota hacia su propio arco obligando a actuar al goal-keeper que salvó a costa de un corner, tomado sin resultado. A raíz de el goal-kick pateado por Balvidares, Lagrange casi desde el medio del field toma la pelota de sobre pique y vence a aquel por segunda vez, tres minutos antes de terminar el primer Half, cuyo score fue G. Pico 2 goals-Rivadavia 1 goals. El segundo Half-time fue más interesante jugando los locales con la ventaja del viento. El empate se produjo hacia los treinta minutos de juego como resultado de una buena combinación en la que intervinieron Hillcoat, Recabarren y Avalos el que gambeteó frente al arco a Sallano y a Kitson y batió a Allan fácilmente. Producido el empate el referee Sr. Allan previa consulta con ambos capitanes puso fin al match faltando doce minutos para cumplir el tiempo reglamentario.

DESPUES DEL MATCH

Terminado el partido los dos teams pasaron al bar de Pisani donde se sirvió el té y mas tarde, a las 7 p.m. la cena con que se obsequiaba al team visitante. Durante esta especialmente se renovaron las manifestaciones de simpatía entre los jugadores de los dos cuadros y se sucedían las aclamaciones reciprocas. Fue una fiesta altamente simpática en la que se estrecharon mas, si cabe, los lazos que unen a las juventudes de Pico y Rivadavia, de la que se conservarán grato y perenne recuerdo todos los que participaron de ella.

LAS FAMILIAS DE PICO Y MERIDIANO

Acompañaron al team distinguidas familias de la sociedad de G. Pico que sufrieron las molestias de un día desagradable y frio para poner en el torneo el estímulo de su presencia. A ellas se unieron varias otras de Meridiano 5° poniendo con las de la localidad, esplendido marco al hermoso cuadro. Recordemos de ellas a las Allan, Crouzel, Forns, Monez Ruiz, Pereyra, Berdera, Bonzi, Dabbaddie, Huesca y Gironella. De ellas algunas regresaron en el tren ordinario de las 6y30 y otras en el tren especial después de asistir al baile organizado en su honor.

COMENTARIOS

El juego tuvo alternativas interesantes y los dos teams lo matizaron con jugadas lúcidas. Del eleven de Pico todos jugaron con conciencia, sobresaliendo en el ataque Díaz, Lagrange y Guardiola en la defensa, la línea intermedia fue siempre eficaz apoyando acertadamente a los forwards. Sería injusto decir que uno de ellos se distinguió pues los tres jugaron un gran partido. Los backs muy seguros. En el team nuestro faltó homogeneidad y decisión en la línea delantera. Avalos y Recabarren aunque no jugaron mal, no fueron los forwards de otros días. Charpín e Isola, discretos. Hillcoat no respondió a las esperanzas que se cifraban en él, abandonando con frecuencia su puesto. De los halfs, Howarth fue el mejor, Azcorreta trabajó bastante aunque no con el acierto de otras veces. Lowe fuera de training, cometió varios yerros jugando mejor en el segundo tiempo. Sacone fue el mejor back; estuvo muy seguro y eficaz. Balvidares actuó bien pero con un poco de serenidad pudo evitar el primer goal.

AJEDREZ

Por la noche se jugó en el Club una partida de ajedrez entre los aficionados de Pico y los de esta, resultando vencedores los primeros. Nutrida salva de aplausos saludó su triunfo. Por haberse omitido anotar varias jugadas, no podemos publicar el desarrollo del match lo que mucho lamentamos.

La brillantez de la crónica del Señor Vila nos exime de mayores comentarios. De ésta se desprende que la actividad deportiva del nuevo club es intensa –en varios párrafos destaca que ha habido actuaciones anteriores- y en el mismo ejemplar de “El Orden” se hace mención a un partido jugado con Meridiano Foot-ball Club el día 30 de julio en el pueblo de Meridiano 5° y se lo invita a jugar el partido revancha el domingo 20 en el field del Club Atlético Rivadavia.

Estos partidos son los inicios del fútbol en Rivadavia, deporte que rápidamente se hace muy popular. El Club Atlético Rivadavia se convertirá en una gran institución, señera del deporte local y enormemente exitosa.

NOTAS

La relación entre General Pico y América en esos primeros años fue muy intensa, al punto que varios de los médicos que llegan a América provienen de esa ciudad como es el caso de Groppo y Elkin y que a su vez pasan a tener una intensa vida social, deportivo y política en es joven Rivadavia.

General Pico para el año 1911 tiene alrededor de 3000 habitantes y Rivadavia probablemente un poco menos, en consecuencia había una correspondencia entre dos pueblos nuevos con poblaciones parecidas y una economía y conformación social muy similar.

Por el lado de los players del Club Atlético se puede mencionar que además son personas importantes de la comunidad: Charpin es el Juez de Paz, G. Hillcoat que integró los equipos del club será una gloria de la aviación nacional, Lugones fundador del club es en ese momento médico de policía y a futuro será concejal, intendente y diputado provincial y así podríamos seguir mencionándolos a casi todos.

Por último y atento a la crítica del cronista a la actuación de los jugadores locales se podría concluir que esa sensación de que todos somos técnicos ¡tiene sustento en el tiempo!

NOTAS 2

El Club Atlético Rivadavia no tiene su nacimiento oficial hasta 13 de abril de 1913 en la cancha de paleta de Miguel Gúrpide que quedaba en la calle Carlos Pellegrini, exactamente en el mismo lugar donde está la sede social del Club desde agosto de 1945 cuando le compra el edificio a la Sociedad Española, mismo edificio que fue sede del Club Social y Deportivo Independiente, tradicional rival y desprendimiento del Club Atlético; la gestión de compra la llevó adelante el Sr. Enrique Garriga, pagándose $15.000 al contado. Pero volvamos a ese abril de 1913.

Parece que se reúnen en lo de Gúrpide un grupo de jugadores de las divisiones inferiores y algunos dirigentes, y es este grupo que impulsa la constitución oficial de la institución .

En 1913 el club habilita otro campo de juego ubicado en la manzana de Saavedra, Viamonte, Belgrano y Necochea, hoy Dr. Banfi, debido a que en el primer predio ya se había comenzado a construir y el 25 de mayo de 1925 se inaugura el actual predio, jugándose un partido con Racing de Castex que para llegar a América utilizó un tren especial. La asistencia fue masiva y la gente acompañó a los equipos hasta el estadio formando una caravana de coches y camiones, encabezada por la banda municipal .

En 1945 se compra la sede social a la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Enrique Garriga es el encargado de llevar adelante las negociaciones, el monto solicitado es de $15.000 al contado. Se reúne la comisión directiva y Pedro F. Rosolen allí manifiesta la conveniencia de comprar; se acepta la propuesta y el 20 de abril de 1946 se firma la escritura de compra, emitiéndose acciones de $100 c/u para afrontar el pago.

No solamente fútbol se practicaba en el club. En el año 1922, Atlético estaba dirigido por un triunvirato integrado por Clodomiro Gorrini, Carlos Marchetti y José Jáñes. Esta comisión realiza una suscripción de acciones y, con esos recursos construye dos canchas de tenis en el predio que actualmente ocupa la Escuela N°1 permitiendo por primera vez en América que las mujeres practiquen un deporte.

El Club Atlético Rivadavia es una institución de enorme arraigo en América y ha sido parte de esas primeras gestas que forjaron los destinos de la ciudad.