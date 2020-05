Compartir esta Noticia







En el transcurso de este viernes la vecina Vanina Dematteis comunicó en redes el cierre de su guardería. Con un sentido texto explicó cómo la situación de pandemia llevó a este triste desenlace.

EL TEXTO DE VANINA DEMATTEIS

Hoy es un día muy triste para mí!!

Hoy cierro las puertas de la guardería.

Cómo todos saben la situación de la Pandemía nos tocó muy a fondo, no pudiendo mantener los servicios de la misma donde yo alquilaba ni las chicas que trabajaba aquí.

Si bien tuve el apoyo de Susana la dueña de la casa y las chicas y las familias que me dieron una gran ayuda, la incertidumbre de no saber cuándo volver a recibir peques y no poder trabajar hizo que tomarnos está decisión!

Quiero agradecer a todos los que siempre estuvieron haciendo que la guarde funcione: mi familia, amigas, seños y familias que confiaron desde el principio llevando a sus hijos…

Agradezco a todas las seños: Victoria Sánez, Mili Milii Acuña, Fernanda, Agustina, Alejandra, Sandra, Belen, Celeste, Flor, Chela..

Quieroo agradecer a todas y a cada una de ellas por estos 3 años compartidos!!

Es muy triste pero muy feliz de que mi sueño se cumplió y siempre hicimos las cosas bien!!!

Gracias familias de mundopeques! Gracias por confiar😔💖!