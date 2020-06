HOY SE CELEBRA EL «DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO»

Compartir esta Noticia







Este martes 2 de Junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de Argentina en el barrio de La Boca. Un 2 de junio de 1884 en un voraz incendio en La Boca, el vecino Tomas Liberti y su hijo, junto a un grupo de vecinos organizaron una cadena humana para apagar las llamas que consumían una casa y amenazaban con propagarse a viviendas linderas. Así fue con este suceso y bajo el lema “querer es poder “dio nacimiento a la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

EL DATO: este martes se arriará la Bandera junto al toque de sirena de las 18 hs., participarán Bandera Nacional y Bonaerense, acompañando Jefe, 2do Jefe, Presidente de la Institución e Intendente Municipal. Siguiendo las medidas de protocolo correspondiente debido a la pandemia por COVID-19.

SANSINENA



GONZÁLEZ MORENO

RIVADAVIA

FORTÍN OLAVARRÍA

EL SALUDO DE MARTA MARTÍN, PRESIDENTE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIVADAVIA

2 de junio Día del Bombero Voluntario

Éste año los agasajos, las demostraciones de cariño y afecto son virtuales, pero no por ello, menos significativas.

Hoy la adrenalina se sentirá distinta, pero cada uno de ustedes recibirán el saludo de la comunidad de la misma forma que cada año.

Hoy no es un día más, aunque el cuartel no se vista de fiesta, estamos festejando igual desde nuestros hogares.

Feliz Día a:

NOELIA BROTTO

ANALÍA GIMENEZ

M.MERCEDES GIMENEZ

SILVIA FUSTER

SILVIA PAOLA PERDOMO

DIEGO BOTTE

DIEGO BARBAGELATA

CARLOS CABISTAÑ

JORGE DEANDREA

ALFREDO DEFELICE

DANIEL DESPRES

GASTÓN FORMÍA

ANIBAL FUSTER

FERNANDO GAS

MARCELO GIMENEZ

MAURO GALLO

JUAN HERRERA

JOSÉ ALBERTO LAZARTE

MARCELO LONCAN

EZEQUIEL LONCAN

ALBERTO EZEQUIEL LORENZO

GASTON LUCERO

JOSE IGNACIO LUENGO

DANIEL MARTIN

SEBASTIAN MARTIN

GUILLERMO MARTIN

ALEJO MENDEZ

EMMANUEL MENDEZ

DIEGO PAEZ

FEDERICO PARRA

MATIAS PARERA

JORGE ENRIQUE PERDOMO

EDUARDO PETITOT

JORGE RODRIGUEZ

MANUEL RUIZ

WALTER SANCHEZ

JULIO TORRES

Y un gran saludo a Elizabeth Amanda Marchelli Milani en ella resumo a toda la Comisión Directiva que día a día apoya a la Institución de Bomberos Voluntarios.