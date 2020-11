“ESTE CUERPO ENTIENDE LAS RELACIONES CARNALES DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES CON EL GOBIERNO”

Compartir esta Noticia







Este viernes en el perfil de Facebook del Consejo Escolar de Rivadavia se publicó un texto en respuesta a la denuncia realizada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense de Rivadavia.

Desde FEB y SUTEBA local denunciaron públicamente el incumplimiento de lo establecido en el Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a clases presenciales.

RESPUESTA A LOS GREMIOS DOCENTES DESDE EL CONSEJO ESCOLAR

Ante los continuos ataques por parte de los gremios docentes, el Consejo Escolar de Rivadavia se ve en la obligación de aclarar algunas situaciones que se plantean de forma tergiversada o tendenciosa llevando confusión y discordia en la comunidad educativa del distrito.

Este ataque permanente no se entiende siendo que el Gobierno Provincial es en este caso el empleador y ante quien deberían los gremios elevar sus quejas y reclamos, El Consejo Escolar como ente descentralizado de la administración pública se ajusta a todas las normativas y reglamentos vigentes en cuanto a la compra y provisión de los módulos alimentarios del programa SAE (Servicio Alimentario Escolar).

Debemos mencionar que la logística actual fue acordada con gremios docentes y Jefatura Distrital en Reunión de UEGD, con un gran aporte por parte de los directivos, docentes y el municipio para los traslados de mercadería.

Párrafo aparte y un especial agradecimiento al apoyo docentes y directivos quienes día a día nos expresan su disconformidad con la manera de actuar de los representantes gremiales que lejos de tener una actitud colaborativa y enriquecedora solo se limitan a entorpecer y poner palos en la rueda. Destacamos el trabajo de los equipos directivos que tienen perfectamente organizada la entrega de los módulos alimentarios, trabajo que se realiza en sectores de las escuelas completamente apartados e independientes de donde circulan los alumnos que puede haber en cada turno. La mercadería se descarga en los colegios y en la mayoría de ellos se fracciona en el momento y se comienza a entregar en el mismo día. Atender el descabellado pedido del frente gremial, de entregar los módulos embolsados, resulta imposible ya que ninguna institución lo hace, la mercadería no se entrega en bolsas sino que los padres la retiran con sus propias bolsas de tela y o cajas, ese pedido implicaría muchos días de demora mientras se arman los mismo, disponer de una logística de personal con la que este Consejo Escolar no cuenta y un considerable gasto económico en bolsas, dinero que la Provincia no provee por lo cual deberíamos cargarlo al importe asignado a cada modulo, lo que iría en detrimento del disponible para comprar la mercadería. Es premisa de este Cuerpo aprovechar al máximo el exiguo monto que asigna el gobierno, utilizando hasta el último centavo en la compra de artículos para la integración de los módulos, para nosotros es una gran preocupación la seguridad alimentaria de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Sería muy interesante que el Frente Gremial usara toda esa energía en ayudar a gestionar ante el gobierno la implementación de otras modalidades alternativas como vales de compra local o una tarjeta a nombre de las familias beneficiarias del programa, ese sistema daría independencia en la compra necesaria en cada hogar y volcaría al comercio local una importante suma de dinero. Las crecientes imposiciones del gobierno en la conformación del modulo se contraponen con el exiguo monto destinado a ello, lo que implicara que las compras no se puedan realizar en nuestra ciudad y nos veremos obligados a realizarlas a grandes proveedores de la Provincia para poder cumplimentar dichos requerimientos, quedando de esa manera los locales sin posibilidad de competir y cifras millonarias terminarían yéndose fuera del distrito.

Este Cuerpo entiende las relaciones carnales de los representantes sindicales con el gobierno, pero justamente ese gobierno es su empleador y no podemos ser nosotros el blanco de las críticas permanentes ya que en realidad este Consejo Escolar no determina las resoluciones vigentes en educación sino que como órgano descentralizado solo nos limitamos a ajustarnos a las mismas. Somos objeto de crítica permanente para no discutir u oculta otros debates que se imponen?, como la condición salarial de los docentes?, la vuelta a la presencialidad educativa total? La denuncia que se le hizo a al Sra. Maria Emilia de la Iglesia? Los procedimientos realizados por este cuerpo en una escuela donde se escondía la mercadería y no se entregaba, firmando las planillas de nominalidad como si hubiera sido retirada por las familias? La imposibilidad de aportar esas sumas al comercio local? QUE SE ESCONDE DETRÁS DEL ATAQUE PERMANENTE AL CONSEJO ESCOLAR ¿??? Tal Vez lo sepamos, pero nuestro rol no es ese, nuestra función es clara y nuestro esfuerzo irá siempre en ese sentido ya que ejercemos el claro mandato popular que tenemos, ojala los gremios docentes vuelvan también a cumplir el mandato de representación de los trabajadores y dejen de ser funcionales y obsecuentes a un partido político y que representen a todos sin intereses partidarios.

CUERPO DE CONSEJEROS ESCOLARES DE RIVADAVIA.