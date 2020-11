Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la concejal del Frente Todos Somos Rivadavia Mercedes García Duperou fue crítica sobre la decisión política del Intendente Javier Reynoso de invertir poco más de $3 millones de pesos en un tobogán triple para la pileta del Parque Municipal y no haber entregado durante el año netbooks, herramienta fundamental para tener una mejor continuidad pedagógica en medio de la pandemia por Covid-19.

La concejal comentó que desde su espacio realizaron el cálculo y que con el mismo dinero que se utilizará para la adquisición de los toboganes se podrían haber comprado netbooks para todos los chicos de primer grado de Rivadavia.

García Duperou comentó que una de las críticas que ha expuesto el sector de Cambiemos es sobre la falta de computadoras para mantener la educación virtual, “fueron ellos los que detuvieron la entrega de computadoras, fue Macri. Inclusive a nivel local, el programa RED no las entregó no sabemos por qué. Ellos dicen que no tienen recursos pero Rivadavia recibió una coparticipación de $475 millones, plata hay, la cuestión es en qué la gastamos, son decisiones políticas”.

“Creemos que la entrega de netbooks era una prioridad pero el gobierno de Reynoso dijo que no. Hace 2 o 3 días en el Concejo se aprobó una licitación donde el gobierno municipal va a comprar toboganes para la pileta del Parque Municipal que va a salir poco más de $3 millones, esos $3 millones se podrían haber utilizado para comprar computadoras para todos los chicos de primera grado de Rivadavia, que son alrededor de 300” detalló la concejal.

“No quiero generar un polémica con esto, solamente es visualizar decisiones, el pueblo eligió que lo gobierne Reynoso, por mi parte no comparto algunas decisiones. No digo que no haya que comprar toboganes, obviamente que el Parque es un espacio público para la recreación familiar, pero hubiese gastado la plata en netbooks, el intendente la gasta en toboganes y me parece bien, pero no es que no había toboganes, decidieron cambiarlos, seguramente por otros mejores” argumentó.

RIVADAVIA TIENE MÁS COMPARTICIPACIÓN POR HABITANTE QUE TRENQUE LAUQUEN

García Duperou indicó que en un análisis que hicieron sobre la coparticipación pudieron conocer que Rivadavia recibe $27.143 por persona y Trenque Lauquen $18.132.

“Rivadavia recibe mucho más por persona, nos parece que hay un presupuesto importante que tiene que reflejarse en las necesidades de la gente. En Trenque Lauquen se pagó un bono de casi $5.000 a los municipales, aquí el sindicato lo pidió y no hubo respuesta hasta ahora. Con lo que recibe Rivadavia de coparticipación a fin de año se llegará a lo planificado a principio de año, esperemos que antes de fin de año el Ejecutivo tome la decisión de dar un bono a los municipales que ya de por si tienen sueldos bastante magros” expuso.

EL DATO: La concejal remarcó que en muchas ocasiones al criticar a Rivadavia Primero reciben descalificaciones tales “como ustedes no saben hacer política, o son unos irresponsables. Tienen que aprender a aceptar las críticas” manifestó.

SU ROL DE DOCENTE

Desde su actividad como profesora en el nivel superior de educación García Duperou brindó su mirada sobre cómo fue el proceso educativo en pandemia.

“El sistema educativo en su conjunto no estaba preparado para que pase algo así. Los docentes tuvimos que reinventarnos, aprender cosas nuevas para seguir dando clases en esta nueva modalidad” expuso.

“Quedó en evidencia que en la escuela no sólo se transmite conocimiento sino que también en la escuela hay un servicio alimentario, sirve para convivir y aprender con otros, en esa diversidad se aprende a vivir en democracia. Además sirvió para revalorizar el rol profesional docente, una gobernadora nos quiso reemplazar por voluntarios. Obviamente que también quedaron al descubierto los problemas educativos que ya estaban y la pandemia los profundizó” agregó.

“Lo esencial es que se pudo mantener el cuidado del otro y la continuidad pedagógica, mantener el aprendizaje y la enseñanza. Me genera bronca escuchar algunas manifestaciones respecto a que desde marzo los chicos no tienen clases, desde Rivadavia Primero por desconocimiento o mala intención buscan tildar a los docentes de vagos, es un discurso de Cambiemos que siempre tuvo un ataque sistemático al sector docente” enfatizó.

“Si hubo clases, hubo políticas públicas educativas desde Nación y Provincia para mantener la educación, sumado al trabajo minucioso de los docentes. Hay docentes que esperan a las 12 de la noche que sus alumnos tengan señal para poder hacerle devoluciones o responder consultas. Todos queríamos volver a las clases presenciales pero con las condiciones de higiene necesarias” culminó.