HUGO BORRA, UNA PALABRA AUTORIZADA SOBRE LA POSIBLE VUELTA DEL TENIS

En las últimos días tomó fuerza de manera extraoficial de que el tenis sería uno de los deportes que tendría una vuelta más cercana en medio de las flexibilizaciones ante la pandemia de coronavirus. Sobre la temática fue consultado Hugo Borra, quien fuera entrenador de varios jugadores profesionales. Habló de protocolos, de la vuelta a la actividad, vivos en Instagram y además, de su relación con Guillermo Vilas.

POR JOSÉ SANTOS

Entre las actividades deportivas que podrían ir flexibilizándose, se encuentra el tenis. Deporte que ha tomado protagonismo en los últimos días en algunos lugares del país con el seguimiento de protocolos estrictos para los cuidados. Desde un punto de vista profesional y una mirada global, Hugo Borra, entrenador de ex jugadores profesionales de tenis dio su visión respecto al tema.

A lo largo de su vida, conoció y entrenó a jugadores de primer nivel, entre ellos a su amigo Guillermo Vilas, con quien compartió entrenamientos, charlas y la amistad que mantienen en la actualidad. Al no poder avanzar a la par de Vilas por la falta de juego, se dedicó a la docencia, llevando a los primeros lugares del ranking a varios tenistas Juniors y de la WTA. Top Ten en Juniors a Andrea Tiezzi, además de tener a otra jugadora en el Top 100 de WTA.

VOLVER A JUGAR EN MEDIO DEL COVID-19

“Yo pienso que hay una paradoja, algo muy especial, que siendo un deporte donde la gente lo entiende como uno de cada lado de la red entonces no hay riesgo. El riesgo pasa por otro lado, en llegar al club, cambiarse en el vestuario por eso el protocolo no incluye el vestuario, directamente lo elimina, incluye que se tiene que caminar por lugares comunes, que te podes cruzar con gente que está saliendo del turno anterior, que tocas las mismas puertas, que uno tiene que mover la manija para entrar. El protocolo también incluye que cuando uno saca tiene que usar su propio tubo de pelotas a diferencia del rival que tiene que sacar con el suyo. Partidos de dobles que de repente la pelota los puede llegar a juntar, también las clases grupales” cuenta Borra.

“En municipios con una cantidad menor de público, a diferencia del AMBA, se podrían reservar turnos y administrar como por ejemplo, primer turno de 4 a 5 y el próximo que sea registrado para las 5:15. En ese tiempo se podrían higienizar todos los objetos como los bancos con alcohol, el canchero ordenar un poco la cancha y de paso los jugadores no se cruzarían respetando ese horario. Me parece que hay una gran diferencia entre un club que tiene una gran cantidad de socios, canchas y mucho movimiento. Yo veo el riesgo afuera de la cancha, en donde la gente se puede llegar a juntar por lo que se deberían jugar solo singles” aclaró sobre los posibles protocolos.

LA DIFÍCIL VUELTA A LA CANCHA

“Pienso que tenísticamente la gente va a volver con mayor peso, va a haber lesiones. Si no se hicieron ejercicios en casa se pierde la tonificación y no se está apto para correr, pegarle a la pelota, estirar. Me parece que a todo esto hay que manejarlo más a nivel social que competitivo. En mi caso, yo prohibiría la competencia las dos o tres primeras semanas. Se trata de volver de a poco porque esto es algo inédito. La gente estaba habituada a jugar muy a menudo y creo que no le ha pasado nunca dejar de jugar dos o tres meses. A los nenes, hay que cuidarlos, hay que mantener las distancias porque van a estar muy contentos al reencontrarse entonces hay que estar atentos porque quizás no van a respetar las reglas hasta que entiendan en que calle hay que caminar” detalló el entrenador de 66 años.

AGGIORNARSE A LOS TIEMPOS QUE SE VIVEN

“En principio no tenía previsto hacerlo porque cuando esto empezó nadie sabía cuánto iba a durar, ya tenía previsto otras cosas porque estoy escribiendo 2 libros, iba a dedicarme a eso pero después surgió a causa de que se iba estirando y amigos e inclusive alumnos me dijeron. Entonces empecé haciendo las transmisiones en vivo, solo al principio, básicas pero después se fue inclinando hacia un costado de más alto rendimiento, hacia lo mental. Vivos en los que hablo con entrenadores, profesores, con ex jugadores profesionales, con médicos, psicólogos deportivos. También empecé a hacer videos instructivos pero no de cosas básicas sino de cosas interesantes, básicamente cuestiones de juego, complicaciones que se le dan a jugadores, las intenté bajar mucho a la cancha y el espacio este lo llamé “Tenis y Vida” porque yo tengo una inclinación muy marcada en buscar un paralelismo entre lo que nos pasa adentro de la cancha y afuera” contó Borra.

TENIS Y VIDA

“Yo creo que si una persona, en este caso un jugador de tenis lleva adelante un problema en la universidad, en sus estudios, en su trabajo, con sus familiares o con su pareja, sus reacciones, la manera en que tiene de empatar partidos que va perdiendo, la forma de continuar en esa línea si va ganando. Todo el tiempo estoy hablando de tenis y de vida y encuentro una facilidad para relacionar una cosa con otra y es encontrar esa respuesta en mis alumnos. Cuando el tenista se da cuenta que para solucionar un problema que tiene porque le habló mal a alguien, subió el tono o se arrepintió de algo, bueno no tiene que ir más a la red, debe jugar de fondo porque ofendió a un familiar o a una pareja. Una manera de pedir disculpas es pararse de fondo y meter pelotas, cambiar y no llevarse todo por delante, pensando y corrigiendo errores que pueden darse en la vida cotidiana, así en la cancha, como en la vida” explicó.

METODOLOGÍA PARA CONTROLAR LA ANSIEDAD

“Yo tengo algunos puntos para controlar la ansiedad, el cansancio y las ganas de salir. Yo hago meditación, respiración consciente que es como un cable a tierra, me parece que es muy importante hacer una rutina de ejercicios. La generación de endorfinas no es mentira, genera un positivismo que te baja la ansiedad y hace que uno se sienta activo. En cuanto a la exposición frente a pantallas, dispositivos móviles o computadoras, al hacer clic en el perfil de otro durante varias ocasiones, todos los días no es bueno porque te ocupas del otro en lugar de ocuparte de vos mismo. No construís tu propio ser” manifestó.

SOBRE GUILLERMO VILAS

“Yo me encontré con Guillermo al ir al Buenos Aires Lawn Tennis Club, lo conocía como jugador y como rival porque habíamos competido en contra. En ese momento no era amigo de él porque era de un club y yo era de otro. Estuve presente en muchos de sus entrenamientos y tuvimos largas charlas en vestuario. Vilas era muy aguerrido, Guillermo jugaba como Nadal dentro de ese estilo. Un jugador de fondo con excelente passing shot y mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento y perseverancia” finalizó.