INFLACIÓN, FMI, SALARIOS Y DÓLAR: LAS PRINCIPALES SEÑALES Y DEFINICIONES DE BATAKIS

La flamante ministra de Economía descartó una devaluación, relativizó los controles de precios y adelantó que hoy hablará con el Fondo Monetario Internacional.

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, dio nuevas precisiones sobre el rumbo económico en el primer día formal de su gestión en el Gobierno. Rechazó una suba abrupta del precio del dólar, reconoció que el problema de la inflación no se va a resolver a corto plazo, ratificó que avanzará con la quita de subsidios y consideró que el valor del dólar “está en niveles competitivos”.

Asimismo, admitió la pérdida de poder de compra del salario y dijo que llevará tiempo recuperarlo, aunque auguró: “No vamos a poder a recuperar 100% de esa pérdida en unos pocos meses”, adelantó.

En declaraciones a El Destape Radio, dijo además que “seguramente habrá algunas modificaciones” en las próximas revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que “el segundo semestre es muy complejo” con “muchos” y “muy fuertes” vencimientos.

“Tenemos que ser realistas y honestos: las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta”, ya que el acuerdo “tenemos que cumplirlo”, expresó la reemplazante de Martín Guzmán.

Consultada sobre los niveles inflacionarios, uno de los ejes económicos que más preocupa al Gobierno, la ministra consideró: “Mucho se ha dicho de la multicausalidad de la inflación. Es una palabra muy linda, pero uno tiene que identificar claramente cuáles son las causas y qué ponderación les da. La inercia es una de esas múltiples causas y es entendible en algún punto porque la sociedad trata de preservar el poder adquisitivo de los ingresos. Lo que sí no se pueden admitir son los movimientos especulativos. Ya lo dijo un supermercadista: “remarco, remarco, remarco”. Eso no lo podemos permitir”.

Y amplió: “Si bien reconocemos que son muchas las causas de la inflación, esperar que una Secretaría de Comercio pueda controlar los precios es muy ingenuo y no es la tarea que me encomendaron”.

Más definiciones

-Subsidios a las tarifas:

Batakis confirmó que se avanzará rápido con la quita de subsidios. Aunque no dio precisiones sobre el esquema que se implementará, adelantó que será una combinación entre niveles de ingreso y consumo de energía.

“Creo que la sociedad está preparada para esto. Los pesos que tenga la economía argentina tienen que ser asignados a que mejore nuestra actividad económica, crear puestos de trabajo, que nuestra moneda tenga valor. Necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de los subsidios con un programa que tenga una protección para quien más necesita esos subsidios”, aseguró.

“Donde haya lugares que se pueda pagar efectivamente las tarifas se tiene que ir hacia eso. Se puede hacer una combinación entre el esquema de quita de subsidios según niveles de ingreso y de consumo. El mundo está yendo a un cambio de matriz energética y de protección del medio ambiente. Primero hay que privilegiar a esas personas que necesitan consumir energía eléctrica porque no tiene conexión de gas pero mostrar que tenemos que ser racionales en el uso de la energía”, agregó.

Consultada sobre si se mantendrá el registro para la inscripción de los usuarios que quieren mantener los subsidios, aseguró que están trabajando en el tema. “Tuvo un avance muy importante y estaba todo preparado. Creemos que es una forma de avanzar, de terminar las plataforma en donde las personas tienen que hacer la inscripción. Hay que terminar de hacerlo”, señaló.

-Dólar “competitivo”

Batakis aseguró que el dólar “está en niveles competitivos” en su actual cotización oficial y que el Tipo de Cambio Multilateral (cotización promedio que se calcula en comparación con las monedas de los principales socios comerciales) “está en los niveles que tiene que estar”.

Indicó que el país necesita que “los exportadores exporten más”, que “no especulen con lo que van a hacer el mes que viene” y que para eso se cuenta con un Tipo de Cambio Multilateral que está “en niveles competitivos como el otros momentos de la Argentina”.

-Acuerdo con el FMI

La flamante ministra confirmó que quiere comunicarse hoy con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ese acuerdo lo hemos decido hacer como argentinos y tenemos que cumplirlo, ir viendo las metas en cada revisión. De esas metas trimestrales, habría algunas modificaciones porque el mundo se transforma, pero hoy más que nunca por el tema de la guerra”, manifestó.

“En el segundo trimestre del año se cumplió. Y el segundo semestre es muy complejo, hay muchos vencimientos fuertes. Tenemos que ser realistas, las tensiones van a existir y tenemos que trabajar en forma conjunta con este programa económico y que vaya teniendo los ajustes necesarios para que la población pueda mejorar los niveles de vida”, concluyó.

-Déficit fiscal y cuentas públicas

“Cerramos el año 2015 en la provincia de Buenos Aires con un déficit de 1,5% que es considerado equilibrio fiscal. La solvencia del Estado es lo más importante. Equilibrar las cuentas públicas es necesario para mejorar la vida de las personas”, dijo.

-Salarios y paritarias

“El salario en la Argentina perdió poder de compra y tenemos como objetivo recuperarlo. Lamentablemente, eso también va a llevar tiempo, con una economía que intentó ponerse de pie y después vino todo lo que vino a nivel mundial con situaciones inéditas. No vamos a poder a recuperar 100% de esa pérdida en unos pocos meses”, adelantó.

Pero enfatizó que los salarios no son la causa de la inflación. “Hay que sacar ese estigma de vincular los salarios con la inflación. Yo creo en las paritarias y creo que una situación más ordenada no podemos tener paritarias continuamente con cláusulas gatillos. Se tendría que poder resolver las paritarias en forma anual”, estimó.

-Presión tributaria e informalidad

“El déficit está compuesto siempre por dos partes, ingresos y erogaciones. Uno tiene una mirada sobre las erogaciones pero también puede ser muy eficiente en la forma en que se recauda. Creo que en la administración tributaria necesitamos ser muy asertivos en la forma en que cobramos. La Argentina tiene una economía fuera de la formalidad que es muy importante. De ninguna manera queremos aumentar la presión tributaria, pero necesitamos que se amplíe el espacio productivo para que se amplíe el espacio fiscal”, dijo. (DIB)