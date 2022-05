JUAN ARANGUEZ: “DESDE MI LUGAR TRATO DE APORTAR SIEMPRE”

Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el Secretario de Gobierno Juan Aranguez realizó un repaso sobre sus primeros cinco meses como funcionario del Ejecutivo municipal que encabeza el intendente Javier Reynoso. Además contó detalles de su formación y de cómo llegó a ocupar un cargo de preponderancia en el municipio.

Aranguez se recibió en 2019 como abogado en la ciudad de La Plata. Empezó a trabajar en Capital Federal pero con la Pandemia todo quedó en stand by. En ese momento recibió el llamado de Reynoso para convocarlo a integrar su equipo de trabajo.

“Vivía en el CEPRI, estaba ahí cuando llegó el llamado de Javier. Obviamente la política me gusta, pero nunca milité. Nunca había tratado con Reynoso, es más en 2018 le mandé mensaje para hablar de criptomendas, que es un tema que me interesa, y me respondió un año después para convocarme. Cuando me llamó supuse que era por algo de trabajo pero no para este cargo. En ese momento tenía trabajo, pero no que me generara ingresos estables, me sorprendió la propuesta” detalló el joven de 26 de años.

Aranguez contó que al terminar el secundario no tenía planeado inmediatamente irse a estudiar porque la situación económica de su familia no era la mejor.

“No estaba en los planes, pero de cabeza dura me inscribí igual en el CEPRI y la facultad, justo en la última semana. Luego se me dieron las cosas” manifestó.

Actualmente desempeña una función de relevancia pero igualmente en los pocos tiempos libres que tiene se capacita en derecho informático.

“Al principio no tomaba magnitud de lo que era esto, quizás un poco por lo que genera en mi familia y amigos, me costó mucho, no es algo que imaginaba” contó.

“El equipo de trabajo me ha ayudado mucho, son profesionales. Desde mi lugar trato de aportar siempre. Por ejemplo en el Plan Hogar, que es muy ambicioso, es muy lindo poder ayudar a que la gente cumpla su deseo de acceso a una vivienda” expuso.

En otro trayecto de la entrevista Aranguez comentó que trabajan en la implementación de la firma digital, como forma de agilizar los procedimientos administrativos.

“Me gusta mucho la tecnología, es una de mis debilidades, estoy especializándome en derecho informático. Trabajamos en firma digital, algo que tiene que ver con la autonomía, ya que no se puede avanzar porque desde Provincia no está reglamentada ni autorizada la firma digital, algo que permite agilizar procedimientos y bajar el costo del procedimiento administrativo” indicó.

NOTA COMPLETA