JUANCI MARTÍNEZ: “NUESTRO DESAFÍO ES DEMOSTRAR QUE SE PUEDE HACER MUCHO PARA QUE EL VECINO ESTÉ MEJOR”

El referente del massismo de la Cuarta y precandidato a senador provincial brindó una entrevista con miras a las PASO del próximo domingo. Destacó la importancia de generar mejores condiciones para que los que invierten y emprenden en nuestra región puedan desarrollarse.

¿Te esperabas esta candidatura?

JM- La verdad es que no. Siempre trabajé para que los rivadavienses tengamos una alternativa distinta al gobierno local, hemos propuesto ideas, buenos candidatos, con la intención de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Hoy se me da esta oportunidad y me siento muy reconfortado, lo creo un reconocimiento a lo que hicimos acá en Rivadavia en los últimos años.

¿Por qué crees que te tiene que votar la gente?

JM- En estas elecciones, el vecino de Rivadavia tiene la posibilidad de ser representado en el Senado de la Provincia, es una gran oportunidad que tenemos todos, independientemente de las ideologías políticas, de ser escuchados y atendidos en la Cámara provincial y me gustaría que piensen en mí como un vecino más que está dispuesto a escuchar y hacer todo lo necesario para resolver los problemas que se presenten; para mí es un orgullo y mi compromiso es trabajar cerca de las instituciones, de los vecinos y junto a todos los sectores para lograr solucionar las problemáticas y necesidades que tiene nuestro Distrito y la Región.

¿Cómo ves a Rivadavia hoy?

JM- Con muchas dificultades. Hay un Gobierno que lleva 22 años en el poder y se nota el desgaste y la falta de acción, que no genera fuentes de trabajo, no hace viviendas siendo éstas las necesidades más urgentes que tenemos, por eso necesitamos el apoyo de los vecinos para lograr un equilibrio de fuerzas en el Consejo Deliberante, nuestro desafío siempre fue y sigue siendo demostrar que hay otra manera de gestionar, que se puede hacer mucho para que el vecino esté mejor. También veo que la Provincia y el Gobierno nacional han hecho importantes aportes en estos dos años.

JM- ¿Qué es lo que más destaca de la gestión del gobierno provincial en pandemia?

Este fin de semana en Rivadavia llegamos a los 10.000 vecinos vacunados con ambas dosis. Casi el 90 % de los mayores de 50 años ya cuentan con las 2 dosis. Eso nos ubica como uno de los partidos con mayor porcentaje de personas con la vacunación completa. Hoy lo tenemos prácticamente asimilado como algo natural pero es de gran importancia porque lo único que nos va a permitir recuperar la economía es terminar con la pandemia, y para eso es vital la campaña de vacunación que se está llevando a cabo.

También hubo mucha inversión del gobierno provincial en las escuelas del partido, se aportaron fondos para el asfalto, para la reparación de caminos rurales y se trabajó en conjunto con el Municipio en proyectos de infraestructura sin distinción de color políticos. A nivel nacional se sancionaron leyes como la de Ganancias, que benefician directamente a más de 400 rivadavienses, la nueva ley de Monotributo, impulsada por Sergio Massa en la Cámara de Diputados benefició más de 2000 vecinos de Rivadavia, y con la Ley de Zona Fría, se verán beneficiados 3.500 hogares de nuestro distrito, con el descuento en el pago de las tarifas de gas. Son medidas que buscan la reactivación de la economía.

JM- ¿Qué crees queda por hacer?

Muchísimo. Hay que lograr recuperar aún más la economía, apoyar la producción y la generación de empleo. Si soy electo, en el Senado se abren otras posibilidades. La de instalar en la agenda provincial los problemas que más preocupan a los rivadavienses , a la Región y buscar soluciones.

Voy a apoyar a la Provincia para que la obra de ampliación del cause del Río Salado llegue a su culminación. Esto nos va a permitir superar la situación de emergencia que tenemos con cada inundación, y que la región pueda recuperar hectáreas que son muy productivas; destaco en este sentido la enorme inversión en reparación de caminos rurales que tiene previsto realizar la Provincia. También propongo jerarquizar el abordaje de la Salud Mental y las adicciones en la Región, brindando las condiciones para la apertura de un centro especializado en la materia. Hoy es una demanda que no está cubierta con lo que tenemos.

Por hacer hay mucho y la voluntad y decisión política está.

JM- ¿Y lo más urgente?

Lo más urgente es crear mejores condiciones para que los que invierten y emprenden en nuestra región crezcan, y eso genere mayor trabajo, y se termine de reactivar esa rueda. El trabajo ordena, y es fundamental que se den las condiciones para que cada vez más gente tenga acceso a ello. Hoy en Rivadavia vemos un modelo donde la única salida es conseguir un trabajo en el municipio, mal pago y con malas condiciones, o acceder a un plan que no cubre las necesidades básicas. Ese es un claro ejemplo de lo que está mal y hay que cambiar.