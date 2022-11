JUANCI MARTÍNEZ SOBRE EL GASODUCTO Y LAS CASAS PARA AMÉRICA: “NOS MERECEMOS ESTAS OBRAS PARA CRECER Y DESARROLLARNOS”

Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el senador provincial rivadaviense brindó detalles sobre el convenio que rubricarán Provincia y el Municipio para la construcción de 43 viviendas en América. La obra será llevada a cabo con fondos provinciales, se invertirán más de $510 millones. Martínez también habló sobre la obra del gasoducto Trenque Lauquen – Rivadavia.

“El objetivo que tengo es que se hagan casas en Rivadavia”

“Es una gestión que hace tiempo venimos realizando, en marzo hablamos con el Ministro de Hábitat y se le planteó la necesidad en tema vivienda que tiene Rivadavia. El municipio aportará los terrenos para avanzar con la obra. La semana que viene se estaría firmando el convenio donde asistiremos junto al Intendente. Las viviendas son de 2 habitaciones, de cerca de 58 metros cuadrados. Es una inversión para Rivadavia de $510 millones. Estamos muy contentos que esto comience a concretarse. Se firmará el convenio, luego vendrá la licitación que hará el Municipio y la adjudicación” detalló Martínez.

El senador contó que aún quedan pendientes 25 viviendas para Fortín Olavarría, 25 para González Moreno, 5 para Sansinena y 5 para Roosevelt.

Sobre las casas para las localidades Martínez dijo “hubo una demora con la documentación de los terrenos, algo que ahora ya está finalizado. Seguimos de cerca esta situación para que se hagan viviendas en todas las localidades del Distrito. Son 103 casas para Rivadavia, se empezó con las 43 para América, porque se terminó antes la documentación de los terrenos”.

El legislador comentó que la construcción de viviendas ayudará a destrabar la problemática habitacional que tiene el Distrito. Además manifestó que irán informando de qué manera se adjudicarán las viviendas, si será en el ámbito provincial o local.

“Los vecinos que se queden tranquilos que vamos a brindar toda la información para que puedan anotarse” comentó Martínez.

Además Martínez dijo que en los próximos días se reunirá con el Intendente del partido bonaerense de Castelli, Francisco Echarren, para interiorizarse en la metodología de trabajo para entregar las viviendas con todos los servicios.

Policano sembró una semilla

“Nuestro espacio viene reclamando por la contrucción de viviendas, en Rivadavia a esto lo instaló en 2019 Policano. La idea de construir determinada cantidad de viviendas por año no era una locura, era algo estudiado para utilizar recursos municipales, es algo que se hace en la zona, en Trenque Lauquen y Villegas. Néstor recibió críticas, se decía que se tenía que cerrar el hospital, pero su accionar sirvió para visibilizar la problemática habitacional que hay en Rivadavia. En base a esto hay un plan municipal, estamos con las viviendas provinciales” enfatizó Martínez.

Un año de gestión

Si bien en diciembre pasado Juanci Martínez asumió como legislador provincial, en estos casi 12 meses ha gestionado diversos programas y obras para Rivadavia y la región.

“Estoy contento y agradecido por la confianza de la gente, el apoyo de los vecinos” recalcó.

Avanza el gasoducto Trenque Lauquen – Rivadavia

“Es una obra que se había prometido, el gasoducto del noroeste, pero no se hizo. Ahora está avanzando, lo importante es que las obras son de la gente, no de fulano de tal, no tengo ninguna intención de ser el salvador. La obra de gas no sólo beneficia a los vecinos directamente sino también mejora las condiciones para empresas se instalen en la ciudad y se generen fuentes de trabajo, Trenque Lauquen con la obra de gas tuvo un cambio rotundo. Acceder al gas es una posibilidad de crecimiento enorme, nos tiene que poner felices a todos, nos merecemos estas obras para crecer y desarrollarnos” comentó y agregó “es impresionante como avanza la obra del gasoducto, además es lindo ver a chicos de América y Fortín trabajando ahí”.