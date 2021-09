JULIO JAIMERENA…CURARSE PARA CURAR

Compartir esta Noticia







“Fue una desgracia con suerte, al momento del accidente no sabía qué hacer de mi vida, si estudiar o no. Después de eso elegí esto que amo, me sale del corazón ser enfermero” expuso Julio Jaimerena en una entrevista en el programa radial Punto y Aparte.

Fue hace 8 años, un martes 3 de septiembre de 2013, cuando Jaimerena sufrió un accidente mientras trabajaba en el corralón municipal.

Tuvo graves quemaduras que lo dejaron 100 días internado en Capital Federal.

“Mientras estuve internado vi muchos enfermeros varones que eran excelentes personas y grandes profesionales. Ahí se me despertaron las ganas de estudiar para enfermero” contó Julio.

Jaimerena tenía 21 años cuando fue protagonista de un acto negligente con nafta y terminó envuelto en llamas.

“Fue Alfredo Minghetti una de las personas que me salvó, cuando me prendí fuego me revolcaba y “Mingo” me tiro una cobija y sofocó el fuego” contó.

Luego de aquel incidente Julio reconvirtió su vida, pasó muchos meses curándose y luego se preparó para curar, para desempeñarse como enfermero, amando su profesión para la cual estudió. Además diariamente hace running y además de trabajar en el hospital local, también realizar trabajos de enfermería de forma particular.