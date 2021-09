JUNTOS RECOBRA PODERÍO EN EL INTERIOR BONAERENSE CON EL IMPULSO DE MANES

Compartir esta Noticia







La nómina del neurocientífico se impuso en la interna en cuatro secciones y la UCR gana peso en la alianza opositora.

La alianza Juntos obtuvo contundentes resultados en el interior de la provincia de Buenos Aires con el impulso de la lista de Facundo Manes, que además ganó la interna en cuatro secciones electorales: la Cuarta, la Quinta, la Séptima y en la Sexta, al sudoeste bonaerense.

Mucho de la buena performance electoral opositora en el interior del distrito que gobierna Axel Kicillof se explica por la irrupción del neurocientífico en la política, quien decidió “Dar el paso”, apuntalado por el radicalismo.

Si bien el PRO representado por Diego Santilli obtuvo un cómodo resultado por más de 20 puntos en la interna, la nómina de Facundo Manes, con la que el radicalismo buscó retar el liderazgo al interior de la alianza opositora, obtuvo sorpresivos triunfos en cuatro secciones electorales y la UCR ganó peso en el interior bonaerense.

“Con Santilli solo esta elección no se ganaba ayer, yo no estaría de acuerdo con el triunfo de (Horacio Rodríguez) Larreta; nosotros decidimos jugar a pesar de tener un sistema en contra, que no quiere que nada cambie”, aseveró este lunes el neurocientífico.

Dar el PASO venció la pulseada interna en la Cuarta, la Quinta y la Séptima –donde se eligen senadores y son claves para el oficialismo que busca avanzar en la Cámara alta– y en la Sexta, al sudoeste bonaerense.

En la Cuarta, la nómina del radicalismo que lidera Érica Revilla, de General Arenales, se impuso muy cómodamente ante la aspirante del PRO, Yamila Alonso, a quien le sacó más de 20 puntos. En tanto, si se suman ambas nóminas, Juntos obtuvo el 49% versus el 33% de Todos.

Mientras que en la Quinta, con el presidente del Concejo Deliberante marplatense, Ariel Martinez Bordaisco, la UCR le ganó la pulseada interna a Alejandro Rabinovich, dirigente mano derecha del intendente de Mar del Plata por una diferencia de 7 puntos. Allí, la alianza completa sacó el 50% de los votos contra el 29% del peronismo.

En la Sexta, Lorenzo Natali, histórico locutor de Bahía Blanca cercano a Emilio Monzó le arrebató la interna Fernando Compagnoni, presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Lo hizo por 7 puntos, mientras que las dos listas sumaron para Juntos un 52%, 25 puntos más que el Frente de Todos.

En la Séptima, el exintendente de General Alvear, Alejandro Celillo, quien busca renovar mandato como senador, le ganó a Diego Robbiani, funcionario de Olavarría. En esa sección la interna fue más ajustada, solo por 3 puntos de diferencia, unos 3 mil votos. Mientras que las nóminas unificadas en Juntos le quitaban las esperanzas al peronismo en una sección clave por más de 21 puntos. La coalición opositora alcanzó un 51% y el Frente de Todos, un 30%.

Al salir a reconocer su derrota en el bunker de Juntos en La Plata, Manes dijo frente a Santilli: “Ambos estamos de acuerdo con el trazado grueso de la República, pero tenemos identidades diferentes”. No obstante, advirtió: “Vamos a trabajar juntos con Diego para ganar en noviembre y en 2023 porque no podemos enfrentar el país con las prácticas de siempre y fórmulas de siempre”.

Así, y tras “Dar el paso” en la provincia, además de ayudar a consolidar triunfos en distritos y secciones marcados por otros colores políticos, Manes consigue mantener viva la disputa que intenta dar el radicalismo por la conducción de Juntos por el Cambio a nivel nacional y equilibra más las voces en la mesa de discusión interna.

“El problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color, ahora será una coalición con distintas identidades pero estaremos juntos para ganar en noviembre con distintas expresiones; la dinámica de antes de Cambiemos ya no existe más, y es bueno que no exista más”, sostuvo el neurocientífico esta mañana. (DIB) MCH