KARTING: RUSMAN TUVO UN FIN DE SEMANA CON MUCHAS COMPLICACIONES

Compartir esta Noticia







Este fin de semana se corrió una nueva fecha de la categoría 150 cc Junior Kayak en el kartódromo de Trenque Lauquen.

El rivadaviense Gerónimo Rusman, tuvo varias complicaciones, en la primera final rompió el motor y tuvo que abandonar y en la segunda final fue octavo luego de que se le rompiera la trompa.

EL ANÁLISIS DE CARLITOS MILANI

Este proyecto sigue de pie, finde para olvidar pero no decaer, muchísima gente acompañando a GERO, algunos en las fotos y otros nos faltaran pero las ganas no se van. El sábado un juego de cubiertas nuevas que salieron defectuosas nos hicieron perder todas las pruebas libres, el domingo con una clasificación en el 4to. lugar nos hacía creer en algo mejor, lamentablemente cuando Gero venía tercero acercándose al 2do. se rompió el motor, después de trabajar mucho y poner el motor de repuesto se largó 8vo. y en la primera curva pasa a tres y en la curva de retome se toca con otro peleando el tercer lugar y le arranca la trompa, debiendo penalizar entrando a boxes a reparar, aunque se hizo con una asistencia perfecta no le sacan la vuelta pero no logra recuperar ningún puesto. Lamento todo el trabajo hecho por el equipo, sólo nos queda la satisfacción que ante las adversidades nuestro piloto dio muestras de su manejo y ganas de superación. A no decaer, vamos GERO, vamos RUSMAN JUNIOR !!!

EL DATO: EN DICIEMBRE HABRÁ UNA DOBLE FECHA PARA CULMINAR EL TORNEO DONDE GERÓNIMO ES ESCOLTA EL OLAVERRÍA.