KICILLOF A INTENDENTES OPOSITORES: “ESTÁN ABIERTOS LOS TELÉFONOS, NO HACE FALTA COMUNICARNOS POR LOS DIARIOS”

El Gobernador se dirigió a los jefes comunales de Juntos por el Cambio en la firma de un convenio de obra pública. Las declaraciones se dan tras la exclusión de Tandil de un fondo turístico por incumplir medidas sanitarias y luego de que algunos alcaldes macristas reclamaran diálogo.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió hoy de manera virtual con varios intendentes oficialistas y de la oposición, a quienes les pidió seguir trabajando “en un año de pandemia y no en un año electoral” y les dijo que “están abiertos los teléfonos” por lo que “no hace falta comunicarnos por los diarios”.

El mandatario provincial se refirió hoy de manera implícita a las tensiones que mantiene su Gobierno con los intendentes de Juntos por el Cambio; tras la exclusión de Tandil de un fondo turístico por incumplir las medidas sanitarias de Provincia y Nación, y luego de reclamos de diálogo.

En el marco de una firma de convenios para obra pública para 44 municipios, Kicillof habló de un año “dramático” por la pandemia de coronavirus y agradeció el “trabajo coordinado y en unidad de los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires”.

Sin embargo, luego de algunos cruces con jefes comunales opositores, pidió seguir “trabajando en un año de pandemia y no en un año electoral”. “Les pido que no opten por la vía del oportunismo”, detalló. Y agregó: “Están abiertos los teléfonos, no hace falta comunicarnos por los diarios”.

El Gobernador celebró que el sistema de salud esté funcionando sin colapsos, pero exigió “seguir trabajando colectivamente y coordinadamente”. “No es momento para vivos, ni picaros”, insistió.

Asimismo, en algo que pareció ser un mensaje direccionado hacia el intendente de Tandil (Miguel Ángel Lunghi), señaló que “si alguien actúa sacando ventaja, nos obligan a dar una respuesta”. Y cerró en un modo más conciliador: “Pasó con algún municipio. Lo pasado pisado. Les agradezco a oficialistas y opositores. No le generamos incertidumbre a la sociedad a través de una discusión mediática que no tiene sentido”.

Esta semana, los intendentes PRO Joge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) y Jaime Méndez (San Miguel) habían señalado que “cada día nos resulta más difícil trabajar en equipo con los gobiernos nacional y provincial” y hablaron de posicionarse como una “alternativa” a la gestión bonaerense.

Además, generó una fuerte polémica la decisión de excluir a Tandil del Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística por haber desobedecido las medidas sanitarias Provincia y Nación. (DIB) MT