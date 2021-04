KICILLOF HABLÓ DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES EN LOS DISTRITOS EN FASE 2, TODOS UBICADOS EN EL AMBA

Compartir esta Noticia







Este jueves por la tarde el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa donde se refirió a las nuevas restricciones que se tomarán en territorio bonaerense debido al crecimiento de casos de coronavirus. Anunció que el AMBA está en Fase 2 por lo que se implementarán las medidas anunciadas por el Presidente. Sobre el resto de la Provincia, no mencionó cambios en las medidas que imponen las fases 3, 4 y 5 que están vigentes, pero se espera una comunicación oficial detallada al respecto.

EL GOBERNADOR AL SE CONSULTADO SOBRE LAS CLASES PRESENCIALES EN DISTRITOS EN FASE 3

“En el interior de la Provincia los distritos que están en fase 3, y que por ahora no están en fase 2, veremos la letra del DNU del Gobierno Nacional, acompañaremos todas las medidas, iremos monitoreando, hoy pocos distritos que tengan transporte público, que tengan una dimensión como tiene el Conurbano o la Ciudad, están en fase 3 siquiera, son 22, el más grande es Olavarría” expuso Kicillof.

UNA SITUACIÓN GRAVÍSIMA

“La situación es dos veces peor que lo peor del 2020, el crecimiento es cuatro veces más rápido. No puede ser que el virus vaya por el ascensor y las medidas por las escaleras, eso marca las decisiones restrictivas. La situación actual desbordó las previsiones” comenzó diciendo.

Kicillof manifestó que el epicentro de esta segunda ola de contagios es la Ciudad de Buenos Aires, donde la incidencia de los casos cada 100.000 habitantes es de 623, mientras que en la Provincia es de 340.

“La probabilidad de contagiarte en Ciudad de Buenos Aires es el doble que en Provincia. No festejo esto, pero es la realidad. Es como una mancha de aceite, comienza en la Ciudad y se extiende hacia el interior, igual que la vez pasada, pero mucho más rápido. Los casos son muchísimo, como nunca hubo, más contagios, más muertos” agregó.

“El sistema de salud privada en la Ciudad está saturado, el 80% de los porteños se atienden en la salud privada, sólo el 18,7% en lo público. La situación es gravísima” enfatizó.

Kicillof explicó que todo este contexto hace a la necesidad de nuevas medidas en el AMBA, el cual está en Fase 2, entre ellas la suspensión de las clases presenciales por 15 días, “no es que no hay clases, se vuelve a la virtualidad” mencionó.

EL DATO: Kicillof consideró que el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) «está en fase 2» y adelantó que más adelante habría medidas restrictivas en otros distritos del interior.

MÁS INFO: El Gobernador anunció que la Provincia va a adherir a las nuevas restricciones anunciadas el miércoles por el Presidente. De esta manera, en 40 distritos del conurbano desde las 0 horas del viernes habrá restricción a la circulación de 20 a 6; cierre de comercios no esenciales a partir de las 19 (desde esa hora y hasta las 23 los gastronómicos solo podrán funcionar bajo la modalidad de delivery y take away); suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en espacios cerrados; actividades al aire libre solo para diez personas; y suspensión de la presencialidad escolar.