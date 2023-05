LA AUSENCIA DE LOS ÁRBITROS HIZO QUE LOS PARTIDOS DE 8VA., 7MA. Y 6TA. ENTRE GORRA DE CUERO Y ATLÉTICO NO SE JUGARAN

Compartir esta Noticia

Fue este sábado cuando en Tejedor debían enfrentarse Gorra de Cuero ante Atlético Rivadavia por el campeonato de divisiones inferiores.

A la cancha llegó un solo árbitro por lo que solamente se disputó el partido de novena. Octava, séptima y sexta no jugaron por falta de jueces.

Al respecto el presidente de la Liga del Oeste Guillermo Santos escribió en Twitter:

“Los árbitros están citados para dirigir los diferentes partidos por Boletín Oficial, quien no concurra a dicha citación, a no ser por causa de fuerza mayor debidamente justificada, será sancionado. Es una falta de respeto y profesionalidad no concurrir. Y sus clubes afiliados hacen el mayor esfuerzo para que todo transcurra normalmente y no puede pasar que haya árbitros que no se tomen la profesión seriamente. No todo es culpa ni de la Liga ni del Presidente de la Agrupación de Árbitros”.

Por su parte José Palomeque, DT de Atlético publicó:

“Que estoy pensando? Que en la liga del Oeste tenemos que replantearnos un montón de cosas, todos los que de una manera o otra somos parte de los torneos de la liga , tenemos que tomarlo con la seriedad que la liga se merece , es mucho el sacrificio de los clubes que hacen para jugar dicho torneo ,padres que colaboran poniendo sus autos , clubes que ponen micros y llegar a Gorra de cuero y que los señores árbitros no se hagan presente , que falta de seriedad , quien reconoce los gastos que se originan para volver a jugar la fecha?. Desde mi humilde lugar les pido disculpas a todos los papás que tuvieron que vivir este desagradable momento”.

Por último Jesica Fuensalida Paterlini, una vecina de América, comentó en redes:

“Que vergüenza la asociación de árbitros!!! Viaje hasta Tejedor con la ruta y camino rural hechos bolsas, el gasto de combustible para llegar hasta allá y porque no pudieron mandar árbitros suspender !!! VERGONZOSO!!!!?”.

CRÉDITO FOTO: GORRA DE CUERO – EXTRAIDA DE FÚTBOL DEL OESTE