LA COCAÍNA ES UN VENENO Y LLEVA A LA MUERTE SIEMPRE.

Compartir esta Noticia

Por Emilia De la Iglesia

La cocaína mata SIEMPRE.

Si tenés un problema de adicción pedí ayuda. No te dejes estar. Hay mucha gente que quiere que te abraces a la VIDA y muchos espacios como los de Vientos de Libertad u Hogares de Cristo en todo el país.

Lamento las muertes de los últimos días y abrazo el dolor de las familias…pero me llama la atención el tratamiento mediático…no he visto en estos años igual dedicación de los medios para informar las muertes diarias por consumo…Cientos de personas mueren por adicción cada año…pero no «vende»…por eso «de eso no se habla»…

Es una oportunidad para que los medios tengan espacios de prevención y sigan el ejemplo de Crónica TV con el programa de Gastón Pauls. Sabes cómo ayudaríamos si en vez del morbo abrieramos los espacios de medios para difundir, concientizar, brindar proyectos de vida?

Es una oportunidad para que el Estado no se haga el desentendido…Apoyen espacios de prevención y generen OPORTUNIDADES, techo, trabajo, vivienda, cultura.

Es una oportunidad para que la policía encuentre TODOS los bunkers…no solo este…si pudieron rastrear en 24hs a un eslabón de la cadena…cuánto podrían hacer si dedican a sacar todo el veneno que mata a los pibes…salvo que no quieran…

Es una oportunidad para que la comunidad no prejuzgue, no estigmatice, abrace, ayude, contenga, amemos mucho a nuestros hermanos que sufren. Hasta que no entendamos que somos todos…que son nuestros…y que la solución está en nosotros…va a seguir doliendo y llevándose

Vidas esta realidad y este sistema.