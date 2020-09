LA DESAPRENSIÓN POR LA VIDA DE TODA LA COMUNIDAD

Compartir esta Noticia







En la tarde de domingo la vecina María Angélica Sebastián compartió en redes sociales un video donde se puede ver la maniobra temerosa que realizan dos motociclistas en pleno acceso a la ciudad de América. Esto se da cuando la situación sanitaria en el Distrito empieza a complicarse por la aparición de casos de coronavirus y en donde es sumamente importante evitar todo tipo de accidentes para tener camas disponibles que serán utilizadas por pacientes Covid-19 en caso de ser necesario. Esto sumado a la enorme inversión en recursos que requiere la atención de personas que sufren accidentes totalmente evitables.

La mujer acompañó el video con el siguiente texto:

«Lamento tener que subir este tipo de publicaciones a mi muro… obviamente realicé la denuncia porque detesto cómo estos chicos viven para tomarle el pelo a la sociedad… no hay peor cosa que LA FALTA DE RESPETO, primero hacia sus propias vidas, y después a los agentes que están CUIDANDO de ustedes y de nosotros… además de estos dos sujetos, otros 5 estaban en la garita esperando para realizar la misma acción… perdón por la expresión… tengo hijos varones, no se que puede ser de ellos el día de mañana, pero les puedo asegurar que el castigo de los míos si llegaran a hacer este tipo de atropellos contra su vida y la de los demás, les puedo asegurar que no vulneraría sus derechos, pero sí pagarían las consecuencias. Irresponsablessssss! Caño de escape libre! Sin luces! Y encima haciendo picadas y faltando el respeto a todos y cada uno de nosotros. Ni hablar de lo que TODOS LOS DIAS tienen que tolerar La GUM, la Policía, el personal de salud… ESTOY MUY ENOJADAAAAAAAAAA…»