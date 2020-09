Compartir esta Noticia







RESPECTO AL PEDIDO DE ALGUNOS SECTORES POLÍTICOS PARA LA VUELTA DE CLASES PRESENCIALES EN MEDIO DEL PEOR MOMENTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19.

POR VANESSA FUNES – DOCENTE

Te cuento lo que va a pasar ahora que hay funcionarios/as que se acuerdan de la educación ( pública obvio). Y digo ahora porque nunca les interesó.

Te cuento que van a lograr que volvamos a la presencialidad, sin infraestructura, ni recursos tecnológicos (porque el internet, el teléfono lo pagan las cooperadoras).

Te cuento que vamos a volver con 5 mangos para comprar lavandina. (Mínimo lavandina), capaz que el papel higiénico lo llevamos los maestros. Como los barbijos, los cuadernos, los lápices, y tantos etc. que ya ni me acuerdo.

Te cuento que anhelamos con el corazón volver a las aulas, porque nuestros días son de clases de 24 HS. Porque no tenemos a veces, toda la tecnología que se necesita. Porque almorzamos ,desayunamos y merendamos con capacitaciones, reuniones, y tantos etc. que ya ni me acuerdo.

Claro que queremos volver, sobre todo los de la escuela pública. Y esto sin etcéteras, porque sabemos de las realidades que nos toca vivir.

Porque nos paramos en un enfoque de derecho, desde donde reinventamos estrategias, pero también vínculos y subjetividades. Porque respetamos al alumno y a su familia.

Te cuento que si les hubiera importado tanto la educación, hoy no tendríamos que estar hablando de ella.

Deberíamos charlar acerca de cuán importante es que un chico no se muera, o sus abuelos, o sus padres.

O un maestro.

La escuela pública está dando clases. Sabe de las realidades de sus alumnos, dialoga con ellos y sus familias.

No sólo cuando entrega módulos de mercadería.

Hablo de la educación pública porque es a la que apuesto y en donde trabajo y he trabajado siempre.

Cualquier consulta, acá estoy disponible. Sólo el domingo por la tarde, que es el único día que por el momento no trabajo.