“LA ESTAFARON, LA ATURDIERON SIN ESCRÚPULOS, A MI MAMÁ LE QUITARON LOS AÑOS LÚCIDOS QUE AÚN TENÍA DE VIDA”

A UNA SEMANA DE SER ESTAFADA, SUFRIÓ UN ACV Y MURIÓ

Este miércoles fue entrevistada en el programa radial Punto y Aparte la vecina Alejandra Alonso quien brindó detalles sobre la estafa telefónica que sufrió su madre de 88 años y la angustia que esta situación le causó. A los pocos días del hecho, la mujer sufrió un ACV y murió.

LA ESTAFA

Fue el pasado 11 de agosto cuando mediante un llamado telefónico estafaron a la madre de Alejandra Alonso en la ciudad de Trenque Lauquen.

“Al mediodía la llaman al teléfono fijo haciéndose pasar por mí. Le hacen preguntas, mi mamá no reconoce la voz y la mujer que le hablaba le dice que andaba con dolor de garganta. Le dijo que estaba en el banco, que había que cambiar todos los billetes de $100 porque no iban a circular más. A mi mamá le sonaba raro, pero tanto le hablaron que la convencieron que era yo la que estaba hablándole. Le fueron sacando información, la fueron volviendo loca hasta que le dijeron que iba a ir a su casa Emiliano Sabino a buscar la plata. Mi mamá como tenía miedo de olvidarse anotó en un papelito el nombre de la persona que iba a retirar el dinero” comenzó diciendo Alejandra Alonso.

La mujer de 88 años entregó en una primera instancia más de $100 mil a un hombre que llegó hasta a su casa. Luego de eso siguió la supuesta charla telefónica con su hija. Siguieron apabullándola con preguntas hasta que también entregara al sujeto que estaba en la puerta de su hogar dólares y anillos de oro.

“La mujer le habló todo el tiempo y antes de cortarle le dijo que no la llamara, que cuando salía del banco la llamaba, obviamente todo el tiempo haciéndose pasar por mí. Mi mamá luego de cortar se quedó pensando y me llamó al celular, yo estaba por entrar a una clase en América” contó Alonso.

“Fue en ese momento que se dio cuenta, me dijo que la habían estafado. Enseguida salí para Trenque Lauquen y le avisé a mi hermano que vive allá. Cuando llegué y vi que estaba sin golpes, si con la presión alta, me tranquilice un poco y fuimos a hacer la denuncia” agregó la vecina.

Esa misma noche, y con la ayuda de cámaras de seguridad que había filmado al ladrón, la policía lo detuvo en el Hotel Trenque Lauquen y recuperó todo lo que había sustraído a la mujer.

SU SALUD DESMOJORÓ, TUVO UN ACV Y FALLECIÓ

“Con toda esta situación a mi mamá le quitaron los años lúcidos que aún tenía de vida, hacía gimnasia, vivía con mucha alegría. Pero desde ese momento comenzó a decirme que estaba cansada, pensaba mucho a la noche, dormía mal. Cada vez que la llamaba me preguntaba si era yo, perdió la seguridad. La tranquilidad para ellos es todo, todo esto la gastó, por favor saquen las líneas fijas de las casas de sus padres” enfatizó.

A una semana de la estafa, Alejandra Alonso recibió el llamado de la profesora de pilates que los miércoles iba a la casa de su madre, le informaba que la mujer no atendía los llamados a la puerta. Enseguida un familiar fue a ver qué pasaba y le encontró tendida en el piso. Había sufrido un ACV hemorrágico masivo. A los dos días, falleció.

“Sabía que era cuestión de horas. Me interné con mi mamá en el hospital. La estafaron, la aturdieron sin escrúpulos. Todo esto la afectó, el médico me dijo que hacía tiempo no veía un ACV de este tipo” culminó Alonso y agradeció el afecto que muchas personas le enviaron en este duro momento.