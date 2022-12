Compartir esta Noticia

Maxi Ustaris fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte donde brindó detalles sobre su experiencia en Qatar 2022. El rivadaviense pudo ver todo el camino de la selección argentina hacia la obtención de la Copa del Mundo.

“Para asistir a un mundial hay que comenzar a organizarse dos años y medio antes, para poder tener un equilibrio económico, para sustentar un mes de mundial. Ya pudimos ir a Rusia 2018, diagramamos para ir todo el mes. Un año antes pude comprar los pasajes. Si uno se prepara con mucho tiempo se puede hacer, obviamente hay que prohibirse de algunas cosas, pero se puede hacer” detalló quien dos días de emprender su viaje a Qatar se recibió de periodista deportivo.

“Uno empieza a gastar un año antes y no ves nada en concreto, pero cuando llega la fecha ya tenía todo pago. Ahí uno se da cuenta que valió la pena. Hay que organizarse y no tener miedo, salir de la zona de confort y sentirlo. En mi caso son fan de Messi, pensaba cómo puede ser que no se le dé. Veníamos persiguiendo este sueño, fuimos a la Copa América 2019 donde nos eliminó Brasil” mencionó.

“La forma en que Argentina ganó el mundial es lo que más emociona. La mentalidad ganadora fue fundamental” agregó.

EL DATO: El contacto de FIFA que una ex compañera de facultad le pasó fue el salvavidas para que Maxi consiguiera a precio oficial el ticket que le permitió ver la final del mundial.

Además de estar en los siete partidos de Argentina, Maxi pudo ver Alemania-España, Bélgica-Canadá, Inglaterra-Gales, Portugal-Corea y también un partido de Brasil.

El rivadaviense contó que una de las cosas que más lo sorprendió fue que los qataríes rezan 4 o 5 veces por día, le tocó que un taxista interrumpiera su viaje para rezar.

También relató la historia que vivió cuando una mujer qatarí, que encabeza una importante empresa que aglutina a los patrocinadores de la Copa del Mundo, se acercó mientas miraba el partido Argentina-Croacia y junto a otras personas los invitó al Hotel Sheraton donde les regaló presentes del mundial.

