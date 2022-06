Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Alberto Figueroa, ex entrenador de Social de González Moreno brindó detalles sobre su abrupta salida del “canario”.

“El lunes me llamaron para decirme que querían hablar conmigo por mi no continuidad, aducen que me dejan cesante no por lo futbolístico, sino que no estaban conformes con mi forma de trabajo. A veces las decisiones las toman 3 mandamás. Estoy tranquilo porque dimos todo, hicimos todo lo que pudimos hacer2 dijo Figueroa.

“Creo por los resultados no hay motivos para echarme, viene por otra cuestión. Duele la manera y la altura del año. Me lo hubiesen dicho a principio de año, si todo el mundo ya sabía cómo es y cómo trabaja Alberto Figueroa, todo el año pasado ya lo hice en inferiores” explicó Figueroa que este 2022 tenía a cargo inferiores, sub 21 y primera de Social.

“En el fútbol mayor hay jugadores más papistas que el Papa, hay jugadores que están peleados. Es así, la gente ha perdido su palabra, me decís es un año de transición en lo futbolístico y después me dejas cesante porque no te gustan mis formas” indicó.

EL DATO: Al ser consultado sobre quién ocupará el cargo que deja, Figueroa dijo “nunca le pregunto a mi verdugo quién va a ser mi sucesor”.

FOTO: Escuela de Fútbol Club Social de González Moreno