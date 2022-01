Compartir esta Noticia

Fredy Gatica habló en el programa radial Punto y Aparte sobre su participación en la categoría basto y encimera en la 50° edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante 2022 en Entre Ríos.

El rivadaviense viaja esta noche para ya instalarse en la mencionada ciudad y prepararse para su primera doma que será el día domingo.

“La idea es tener una buena doma el domingo y meterme para la final del martes. De no poder hacerlo debería volver a montar el lunes para ver si llego a la final. Son dos días y si no llegas quedas afuera. El año anterior a la pandemia entraban cinco y quedé sexto, me faltó un poquito” contó Fredy.

“Llego 9 puntos, tuve una lesión en el hombro en Tejedor. Paré para curarme bien, llego a un 90%. El hombro es muy jodido, he tenido quebraduras de toda clase, pero el hombro es muy complicado. Me quedé todo este mes parado para apuntarle a este festival” indicó.

